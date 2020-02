Médicos del Hospital de Niños de Wuhan (China) informaron este miércoles que el coronavirus 2019-nCoV puede ser transmitido por una madre a su bebé durante el embarazo.

Los médicos llegaron a esta conclusión luego de que una paciente infectada diera a luz el pasado 2 de febrero y, 30 horas después, su bebé fuera confirmado como portador del virus.

Se trata del primer caso de contagio por embarazo. El pasado 3 de febrero otra mujer fue ingresada en el hospital en su 37.ª semana de embarazo bajo la sospecha de que estaba infectada por coronavirus.

ATENCIÓN! Reportan primer caso de Coronavirus transmitido por una madre a su bebé durante el embarazo was last modified: by

En : Salud y Vida Sana