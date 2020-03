Atención! Si usted tiene este grupo sanguíneo es más propenso a contraer Coronavirus

Si usted tiene este grupo sanguíneo es más propenso a contraer Coronavirus. Un estudio ha sido publicado en el portal medRxiv, utilizado por investigadores del campo de la salud para compartir de manera rápida sus conclusiones preliminares y que aún no han sido publicadas en una revista académica ni revisadas por otros científicos.

Del mismo modo, determinaron que quienes tienen el grupo sanguíneo 0 son los que menos riesgo corren en comparación con los grupos A, B y AB. Los investigadores agregaron que la edad y el sexo no influyeron en la distribución de los grupos sanguíneos en los infectados..

La investigación llego a la siguiente conclusión:

En el grupo de 3.694 «personas normales» de Wuhan un 33,84 % tenía el grupo 0, un 32,16 % tenía el grupo A, un 24,9 % tenía el grupo B y un 9,1 % eran del grupo AB, mientras que de los 1.775 pacientes con covid-19 en un hospital de Wuhan un 37,75 % tenían el grupo A, un 26,42 % el grupo B, un 25,8 % el grupo 0 y el 10,03 % el grupo AB.

