En Mérida: Venden leña en sustituto al inexistente Gas Doméstico

La escasez del gas doméstico en el estado Mérida y en toda la región andina del país ha obligado a habitantes a buscar alternativas para cocinar. Una de ellas es la leña o madero que buscan en sitios concurridos como panaderías, abastos o bodegas.

Venezuela, el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, atraviesa por una de las peores crisis de escasez de gas doméstico y combustible.

Lo sorprendente es que hasta las panaderías de la entidad oficializaron la venta de leña; el tercio lo venden en 30.000 bolívares. Así lo reseña el periodista Leonardo León a través de su cuenta de Twitter.

#19dic..#Mérida..En un país petróleo como #Venezuela se venden tercios de leña en las panaderías,entre otros sitios..logro revolucionario pic.twitter.com/XDhDLcfKng — Leonardo León (@leoperiodista) December 19, 2019

ATROZ! En Mérida: Venden leña en sustituto al inexistente Gas Doméstico was last modified: by

En : Noticias Nacionales