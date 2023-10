EEUU y Venezuela firman acuerdo migratorio para deportar indocumentados

EEUU y Venezuela acuerdan reactivar vuelos directos para deportar indocumentados

El gobierno de Estados Unidos anunció el jueves que reanudaría la repatriación de inmigrantes indocumentados de Venezuela a Estados Unidos.

La medida, que entrará en vigor “en los próximos días”, permitirá a las autoridades de inmigración estadounidenses realizar vuelos directos de deportación.

“A partir de hoy, los nacionales venezolanos que crucen nuestra frontera ilegalmente serán procesados ​​y si se determina que no tienen base legal para quedarse, serán deportados”, dijo la Casa Blanca sobre Venezuela.

«Esto sigue a la decisión de las autoridades venezolanas de aceptar una vez más a sus ciudadanos», añadió un alto funcionario de Washington.

Estados Unidos ha visto un aumento récord de migrantes venezolanos que llegan a la frontera con México en los últimos meses.

La administración del presidente Joe Biden continuará deportando a venezolanos directamente a su país para tratar de frenar el flujo récord de cruces fronterizos en la frontera entre Estados Unidos y México, según altos funcionarios de la administración. Esta medida marca un cambio importante en la política de Biden.

Las fuentes también agregaron que Venezuela acordó recuperar a sus ciudadanos. Precisamente, en un comunicado posterior, el gobierno venezolano dijo este jueves que había firmado un acuerdo con Estados Unidos para permitir “la repatriación legal de ciudadanos venezolanos desde Estados Unidos”. Y agregó que la migración fuera del país en los últimos años «es consecuencia directa de las medidas coercitivas unilaterales y del bloqueo de nuestra economía, que nos han sido impuestas de manera ilegal y contraria al derecho internacional».

Hasta ahora, los venezolanos han sido deportados a su país de origen a través de Colombia y otros países debido a las difíciles relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro.

El gobierno de Caracas confirmó que había firmado un “acuerdo migratorio con Estados Unidos que permite una repatriación ordenada”.

Esta nueva medida no sólo afecta a los venezolanos que aún no han cruzado la frontera, sino también a cientos de personas que están siendo procesadas en territorio estadounidense.

“De hecho, hemos identificado personas bajo nuestra custodia que serán deportadas en los próximos días. Todas estas personas han pasado por el sistema de inmigración estadounidense y no pueden demostrar que tienen una base legal para permanecer en Estados Unidos”. Estados Unidos”, dijo un alto funcionario de la Casa Blanca durante una conferencia de prensa.

Desde hace muchos años, Washington reconoce la grave crisis económica y social que vive Venezuela desde hace una década, que es el origen de la masiva ola migratoria que vive el país y que ha desplazado a unos siete millones de personas.

El gobierno de Estados Unidos incluso ignora al gobierno de Maduro, que ha impuesto sanciones económicas por lo que considera violaciones de los derechos civiles y políticos. Sin embargo, los dos gobiernos llegaron a un acuerdo sobre la repatriación. Los funcionarios de la Casa Blanca se negaron a proporcionar detalles sobre el nuevo diálogo o decir si Caracas obtuvo alguna concesión.

Por su parte, el gobierno de Maduro culpa a Estados Unidos de la situación:

“El éxodo de venezolanos de los últimos años es consecuencia directa de las medidas coercitivas unilaterales y de bloqueo a nuestra economía que han sido impuestas ilegalmente”, afirmó en un comunicado.

Administration is lying 🤥 to us once again. This is what El Paso Gate 36 looks like right now. @SecMayorkas @POTUS @DHSgov @CBP pic.twitter.com/XCBSdDoZag

— 1strespondersmedia (@1strespondermed) October 4, 2023