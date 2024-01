Aumenta afluencia de turistas europeos a Venezuela

Prensa BAER. – En 2024, el Aeropuerto Internacional GJ. Santiago Mariño de Nueva Esparta, sigue comprometido con el impulso del Motor Turismo y la economía del país, al recibir nuevos viajeros europeos que llegan a conocer las maravillas que distinguen a Venezuela.

En este sentido, en los primeros días del mes de enero, 576 pasajeros provenientes de Polonia, han arribado a la Isla de Margarita, por medio de una exitosa operación chárter de la aerolínea Plus Ultra, para sumar 5.175 visitantes que han utilizado esta ruta, desde su activación el pasado 7 de noviembre del 2023, hasta la fecha, de acuerdo a cifras emitidas por el ministro del Poder Popular para el Turismo, Alí Padrón.

Entretanto, la conexión directa entre Moscú-Porlamar sigue mostrando una satisfactoria curva de ascenso en este nuevo año, al arribar a la región insular, 592 turistas de la mano de las líneas aérea Nordwind y CONVIASA, quienes evidencian porqué La Perla del Caribe es el destino ideal, en cualquier época del año.

Vale señalar que, para 2024, Bolivariana de Aeropuertos (BAER) rediseña estrategias aerocomerciales en la terminal insular, cónsonas con las políticas del Gobierno Nacional, que materializan los vértices de la Gran Misión Transporte Venezuela, y que velan por el bienestar del pueblo.

TEXTOS: RICHARD ESPINOZA GARNIEL/ MARILYN HERRERA/ JHORDANA CHACÓN.

FOTOS: PRENSA SANTIAGO MARIÑO