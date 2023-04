En Bolívar Inauguran nuevo destino turístico El Muelle de Macagua

El pasado 1 de abril fue inaugurado el Centro Recreación y Turístico Muelle de Macagua, donde turistas y propios podrán disfrutar de este nuevo atractivo que se ha dispuesto en la región.

El objetivo es impulsar y fortalecer el sector turismo, ya que se puede disfrutar del Río Caroní y de las bellezas naturales con que cuenta el estado Bolívar.

El evento que inició desde las 4 de la tarde con la ceremonia inaugural, se extendió hasta hasta las 9 de la mañana del día siguiente.

Danzas, actividades culturales, calipso y buena música fue parte de lo que disfrutaron los asistentes, además de una serie de degustaciones típicas de la zona.

Quienes asistieron aseguran, que es un buen ambiente para el disfrute en familia.

Carmen Sanchez, invitada dijo que: “me pareció excelente, una buena oportunidad para salir en familiar y además si puedes estar tan cerca del Río Caroní, me pareció genial que en la Ciudad se estén abriendo este tipo de espacios”.

Por su parte, Carlos Ramírez, señaló que: “la

Comida genial, el ambiente espectacular y sobre todo sentir la brisa del Río es algo que no tiene precio, El Muelle de Macagua ha sido una de las opciones más importantes”.

Otros, aseguran poder haber tenido el privilegio de ver caer el atardecer desde el Centro de Recreación El Muelle de Macagua, aseguran repetirían volver a vivir esta experiencia.

Preparados para el asueto Santo

Ante esta la llegada de la Semana Mayor, las puertas del Muelle de Macagua estarán abiertas, para recibir al público.

La atención está dispuestas desde miércoles a domingo de 11 am a 1 de la mañana.

Se tiene previsto, atender a turistas y propios, debido a que muchos aprovechan estas fechas para disfrutar de los espacios que se han dispuesto en la entidad.

Es por eso que extienden la invitación a quienes desean asistir a este lugar, para que así puedan pasar una Semana Santa segura y en familia.

