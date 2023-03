Conviasa arriba a su décimo noveno aniversario, con más conexiones y posicionamiento en la industria aeronáutica

Viernes, 31 de marzo de 2023 (Prensa Conviasa) – El Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa), reconoció el compromiso de 155 trabajadores condecorados por 19, 15,10 y 5 años de servicios.

El acto central de entrega de reconocimientos se realizó en la sala José Félix Ribas del Teatro Teresa Carreño, donde también 36 trabajadores de los entes adscritos al Ministerio del Poder Popular para el Transporte, ENVIAL, BAER, Bolipuertos y Corpologística, recibieron los botones por años de servicios en conmemoración de su mes aniversario.

El ministro del Poder Popular para el Transporte y presidente de Conviasa, Ramón Velásquez Araguayán, presidió el acto acompañado del ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, Wilman Castro Soteldo, la viceministra de Turismo Internacional y autoridades las Gran Misión Transporte Venezuela.

La apertura y cierre del evento estuvo a cargo de la Orquesta Sinfónica de Venezuela y Danzas Nacionalistas La Guaira, jóvenes que amenizaron con su repertorio y puesta en escena que cautivó a los asistentes.

Posteriormente, proyectaron en el video institucional el humanismo de la aerolínea, mostrando la ardua labor que ejecutan su trabajadores para ofrecer un servicio seguro, puntual y eficiente a sus pasajeros.

Durante su intervención el titular de Transporte destacó, “hoy estamos muy alegres conmemorando los aniversarios de varios entes de la Gran Misión Transporte Venezuela, reconociendo la labor de nuestros trabajadores».

Resalto el papel protagónico del Ministro Wilman Castro. «Fue el ideólogo, por allá en el año 2001, de la creación de Conviasa y que luego el Comandante Eterno Hugo Chávez, lo firmó, con su mano zurda, creando la línea aérea bandera».

Conviasa, es un consorcio que viene creciendo y fortaleciéndose con una visión y un objetivo humanista. Actualmente tiene 23 conexiones nacionales y 10 hacia el exterior del país.

En referencia a este tema, Velásquez Araguayán anunció que para este año proyectan un crecimiento del 30% en destinos internacionales y 20% en las conexiones nacionales».

Subrayó que la aerolínea que en estos años, la aerolínea están superado las medidas ilegales, activando vuelos a regiones que «producto de estas sanciones ilegales habían disminuido la presencia de aviones en localidades como Trujillo, Mérida, Calabozo, Santa Elena de Uairén y San Fernando de Apure.

Por su parte, el ministro de Agricultura Productiva y Tierras, Wilman Castro, hizo un recuento de los hechos que marcaron un hito en la historia de Conviasa y sirvieron para lograr hacer realidad el sueño de Comandante Supremo Hugo Chávez, crear la Aerolínea Bandera de Venezuela.

«Para mi es un verdadero honor cada vez que me invitan a participar c cvon ustedes, ver el crecimiento, madurez, la fortaleza puesta por encima de todo», expresó .

Prensa Conviasa/Periodista: Lilibel Tabares/Fotógrafo: Aljhadiz Vitale.

