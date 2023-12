Autoridades de la República de Namibia fortalecerán cooperación en materia de transporte con Venezuela

Prensa MPPT (30/11/2023).- Con motivo a revisar temas económicos y comerciales, la Ministra de Industrialización y Comercio de la República de Namibia, Lucía Ilpumbu, realizó una visita técnica al ministerio del Poder Popular para el Transporte, a fin de impulsar el desarrollo de ambos países en la materia y en el marco de la primera Comisión Mixta Venezuela – Namibia.

El encuentro contó con la participación del Viceministro de Transporte Acuático, Edglis Herrera Balza y la Directora de Integración y Asuntos Internacionales, Eliana Salazar con miras a establecer una relación de trabajo fructífera en materia de transporte, siguiendo los planes de cooperación estratégicos implementados por el Gobierno Nacional.

La Gran Misión Transporte Venezuela continua estrechando lazos de hermandad con distintos países, como política central que se ve reflejada a través del éxito alcanzado en los encuentros, que buscan potenciar las áreas estratégicas en bienestar de los pueblos.