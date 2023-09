Autoridades del sector aéreo verifican operatividad en aeropuerto de san Antonio del Táchira

Prensa BAER.- Con el objetivo de evaluar la operatividad, de cara a la pronta reactivación de los vuelos comerciales, en el Aeropuerto Gral. Juan Vicente Gómez de San Antonio del Táchira, el presidente de BAER, GB. Enzo Puglisi de Nisco, arribó a la entidad en compañía la Autoridad Aeronáutica, Cnel. Leonardo Briceño Dudamel.

Durante la visita, verificaron a fondo la aplicación de los protocolos correspondientes, cumpliendo instrucciones del ministro Ramón Velásquez Araguayán, que incluyó el chequeo de las instalaciones, a fin de constatar el cumplimiento de los objetivos que se promueven desde la Gran Misión Transporte Venezuela para un desarrollo eficiente, ordenado y seguro.

En compañía de los funcionarios y trabajadores del sector aéreo, se reafirmó el compromiso con el pueblo del estado Táchira, mediante el plan de acción, emanado por el presidente Nicolás Maduro, en atención a las necesidades manifestadas en la plataforma del 1×10 del Buen Gobierno y que tributa a su vez, a la expansión de nuevas rutas, a través de la aerolínea CONVIASA.