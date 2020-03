Autoridades encuentran cadáveres en residencias de ancianos de España y Francia

Militares españoles encontraron ancianos abandonados, incluso algunos de ellos fallecidos en sus camas, en residencias de mayores tocadas por la pandemia del coronavirus, indicó este lunes 23 de marzo la ministra de Defensa, Margarita Robles.

En Francia se reveló también un hallazgo similar: 20 personas que vivían en una residencia para ancianos murieron, «posiblemente» debido al Covid-19, anunciaron autoridades sanitarias.

«Vamos a ser implacables y contundentes con el trato que se dé a los mayores en esas residencias, el ejército en algunas visitas ha podido ver a ancianos absolutamente abandonados, cuando no muertos en sus camas», dijo la ministra española a la cadena Telecinco.

El Ejército se encarga de intervenir y desinfectar residencias de ancianos, luego de registrarse decenas de fallecimientos en varios de estos establecimientos, principalmente en las regiones de Madrid y Castilla-La Mancha, en el centro del país.

España es el segundo país más afectado por el virus en Europa, con más de 33.000 casos notificados y cerca de 2.200 fallecidos.

20 muertos en una residencia para ancianos en Francia

Este mismo día, autoridades sanitarias de Francia informaron de un doloroso hallazgo similar.

«Lamentamos confirmar 20 muertes posiblemente relacionadas con el Covid-19», señalaron responsables sanitarios de la región en la que se sitúa el hogar para ancianos, en el este de Francia, la zona más afectada por la pandemia.

El establecimiento acoge a 163 ancianos, añadieron estas fuentes.

El foco que se registró en el este de Francia tiene como origen una reunión de miembros de la iglesia evangélica que se celebró en febrero.

También en el este de Francia se informó el lunes del fallecimiento de cuatro médicos que habían contraído el nuevo coronavirus. En total, cinco doctores han muerto en Francia debido a la pandemia. Los médicos tenían entre 60 y 70 años de edad.

