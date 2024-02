China y Venezuela inaugurará primer colegio de internacional de la región

Este jueves se llevó a cabo la ceremonia de la firma del acta de ejecución del convenio entre el Ministerio de Educación venezolano, la Corporación Asia Gourmet Market C.A y la Universidad Nacional Experimental de la Gran Caracas (UNEXCA), en los espacios de lo que será el primer colegio chino internacional de la región, con el fin de seguir avanzando en las relaciones entre ambas naciones que permitirá el crecimiento cultural y educativo.

En presencia del Defensor del Pueblo, representantes de Cancillería, diputado de la Asamblea Nacional, Ministro Consejero de la Embajada de la República Popular de China en Venezuela, líderes de la comunidad China, docentes, equipo técnico y empresarios asiáticos, y la directora del Instituto Confucio, se materializa el convenio firmado por sus presidentes en septiembre del 2023 en la capital China con la intención de integrar la cultura china y venezolana, enmarcado en las alianzas estratégicas.

El Rector de la UNEXCA, Rubén Dario Reinoso, aseguró que este convenio tiene tiempo andando y “al fin vemos a materializarlo, cumpliendo con el anhelo de los presidentes de Venezuela y China, para unir las naciones, la experiencia y conocimientos milenarios y las acciones pujante de los jóvenes. No hay nada más propicio que la unión de dos pueblos por medio de la educación”.

Por su parte, Rosangela Orozco, Directora General de Asuntos Internacionales del Ministerio del Poder Popular para la Educación, indicó que “el compromiso que ambos presidentes han firmado es con el objetivo de cumplirse y fortalecer relaciones binacionales”, resaltando la importancia del idioma, “es sumamente interesante para trabajar temas económicos, garantizar el acceso a la cultura y la educación en mandarín impulsando la formación a nuestros niños y jóvenes para atender y cumplir con el cronograma, es por ello que tener el colegio funcionando bajo la dirección de ambas naciones fortalecerá los intercambios”.

En esa dirección, la Directora de la Corporación Asia Gourmet Market C.A, Michelle Zhang Zheng, recordó que recientemente “colaboraremos en la Expo feria Año Nuevo Chino del Dragón del 2024 y pudimos evaluar los resultados, lo que nos permitió constatar que hay un gran interés en los venezolanos en aprender más de la cultura asiática, lo que motivó a creer e impulsar la creación de un colegio que contará con profesores altamente capacitados en idioma mandarín, así como se otorgarán becas a los estudiantes más destacados y eso se logrará ya que se cuenta con aliados en China que además están aportando dotación, personal para la estructura, educadores de altos estándares internacionales que darán conocimientos en cultura, danzas y gastronomía”.

Para Alfredo Ruiz, Defensor del Pueblo, fue un honor ser testigo de lo que calificó como primer paso y “nos atrevemos a darlo para intercambiar culturas por medio de la educación para que se integren los valores de ambas naciones”.

Finalmente, el Ministro Consejero de la Embajada de la República Popular China en Venezuela, Yuan Wei Zhang, dijo estar muy contento y complacido por este día, “se abre un nuevo momento de contactos entre los dos pueblo. En nombre de la Embajada venimos a participar para la creación de este colegio, por lo que estamos seguros que será un año importante y una nueva época de cooperación e intercambio”.

Los representantes de Venezuela y China, aspiran inaugurar el instituto educativo en el 2024 y así continuar con la relación binacional, fortaleciendo no solo relaciones comerciales, sino un crecimiento cultural, educativo y gastronómico de alta gama.