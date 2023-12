BAER garantiza conexión aérea entre Porlamar y san Antonio del Táchira

Prensa BAER-. El vuelo inaugural entre los destinos Porlamar y San Antonio de Táchira fue oficializado con el recibimiento en el Aeropuerto Internacional GJ. Santiago Mariño, en el estado Nueva Esparta, tras el despegue de la aeronave proveniente del Aeropuerto Gral. Cipriano Castro, con garantía de servicios en las operaciones comerciales entre ambas entidades, a través de Rutaca Airlines.

Con el acostumbrado bautizo, se dio inicio a esta nueva conexión aérea, que cuenta con dos frecuencias semanales, los días jueves y domingo. Ruta que contribuirá con el impulso turístico y económico, tanto de la región insular, como de la entidad andina.

Vale destacar que, desde la reactivación de la terminal tachirense, el pasado 15 de septiembre, la Gran Misión Transporte Venezuela, a través de Bolivariana de Aeropuertos (BAER), siguen avanzando en la concreción de nuevas conexiones que velan por la movilidad del pueblo.

TEXTOS: Carmen Daza / Marilyn Herrera / Jhordana Chacón.

FOTOS: Prensa BAER Táchira.