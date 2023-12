BAER reactiva operaciones comerciales en el Aeropuerto de Santa Bárbara del Zulia

Prensa BAER-. Con dos frecuencias semanales, los días lunes y viernes, el pasado miércoles 20 de diciembre quedó oficialmente inaugurada la ruta aérea: Caracas – Maracaibo – Santa Bárbara del Zulia, a través de la línea aérea Estelar, que da inicio a las operaciones comerciales de la terminal occidental.

La actividad, estuvo encabezada por el ministro del Poder Popular para el Transporte, GD. Ramón Velásquez Araguayán, y el presidente de Bolivariana de Aeropuertos (BAER), GB. Enzo Puglisi De Nisco, encargados del corte de cinta, quienes, con la bendición de Dios, elevaron plegarias por la consolidación de los proyectos en materia de transporte.

En ese sentido, el titular de la cartera de transporte, destacó que, esta conectividad de carácter estratégico, permitirá impulsar no solo el desarrollo agrícola y pecuario, sino también turístico de la región, por encontrarse allí una de las maravillas del mundo el “Relámpago del Catatumbo”. Al tiempo que añadió que, “en escasos 30 minutos se conecta con Maracaibo, y en hora y media con Maiquetía”.

Velásquez Araguayán aseveró que, “a partir del primer semestre de 2024, los viajeros podrán adquirir su boleto y viajar desde cualquier línea aérea venezolana”, gracias a la Alianza Bolívar. Acción que facilitará los procesos operacionales, en aras de garantizar la movilidad del pueblo.

Informó que, próximamente la aerolínea CONVIASA estará volando a Santa Bárbara, del Zulia , para ofrecerle a los usuarios la posibilidad de conectar con “todos los destinos nacionales e internacionales”.

Estas acciones consolidan los proyectos de la Gran Misión Transporte Venezuela, que van de la mano del 1X10 del Buen Gobierno, política creada por el presidente Nicolás Maduro, para dar respuestas efectivas y velan por el bienestar de los venezolanos.

TEXTO: Carmen Daza / Marilyn Herrera / Jhordana Chacón.

FOTOS: Jhordana Chacón.