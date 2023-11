Banda ancha móvil en Brasil superó los 230 millones de accesos en el T2 2023

Las líneas de banda ancha móvil en el mercado brasileño alcanzaron los 230,9 millones en julio de este año, mientras que el total de celulares se ubicó en 252 millones.

BUENOS AIRES, 31 de octubre de 2023.- Las tecnologías móviles continúan en ascenso en Brasil, de acuerdo con una infografía de 5G Americas elaborada con información de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) de este país. A julio de este año, según los datos brindados por el organismo, las líneas móviles activas alcanzaron los 252 millones, exhibiendo una penetración del servicio del 103,7 por ciento sobre el total de la población a nivel nacional. Mientras tanto, las líneas con conexión a banda ancha móvil alcanzaron los 230,9 millones en igual período.

Las unidades federativas con mayor densidad del servicio sobre la población son el Distrito Federal, con 119 por ciento, seguida por San Pablo con 116 por ciento, y en tercer lugar por Río de Janeiro, con 114 por ciento. En total, 13 de las 27 unidades federativas del país poseen una penetración móvil superior al 100 por ciento, mientras que sólo cinco de ellas cuentan con una densidad inferior al 90 por ciento.

En cuanto a las tecnologías de acceso, en los últimos seis años se evidencia un notorio avance de la 4G, con un incipiente despegue de la 5G que comienza a hacerse algo más marcado desde mediados de 2022. A mediados de este año, la 5G ya llegó a 12,7 millones de líneas, de acuerdo con Anatel, desde los 3,3 millones contabilizados en julio pasado.

4G es en la actualidad la tecnología móvil predominante, con 197 millones de líneas, un fuerte incremento desde los 120 millones en julio de 2018. En este período fue la 3G la tecnología que fue cediendo espacio, al pasar de 69,8 millones de líneas en aquel año hasta los 21 millones en julio de 2023. La 2G, en tanto, también mantiene conectadas a 21 millones de líneas móviles aún.