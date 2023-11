Belarús y Venezuela fortalecen lazos de cooperación en materia de Transporte

Prensa MPPT (28/11/2023).- Desde la ciudad de Minsk, República de Belarús, se celebró la reunión de la Subcomisión belarusa-venezolana en materia de transporte, en el marco de la Comisión Mixta de Cooperación Económica Belarús-Venezuela, con el fin de evaluar las oportunidades para la cooperación en materia de transporte aéreo y marítimo entre ambas naciones.

La delegación belarusa fue presidida por el Viceministro del Ministerio de Transporte y Comunicaciones de la República de Belarús, Sr. Sergey Dubina; mientras que la delegación venezolana fue presidida por el Ministro del Poder Popular para el Transporte de la República Bolivariana de Venezuela, Ramón Velásquez Araguayán.

La Comisión Mixta se desarrolla en diez mesas de trabajo: áreas estratégicas en transporte, petróleo y petroquímica, industria forestal, minería, agricultura y alimentación, vivienda, turismo, salud y farmacéutico, educación; que contarán con la participación de ambas delegaciones.

De esta manera, el Gobierno Bolivariano continúa enarbolando las banderas de la diplomacia bolivariana de paz, en su búsqueda de incrementar la conectividad y las inversiones de la Patria, estrechando lazos de amistad y cooperación con países de diversos continentes.