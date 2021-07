Bernie Sanders sobre el vuelo espacial: Los multimillonarios deben pagar más impuestos porque en EEUU la gente muere de hambre

Bernie Sanders sobre el vuelo espacia de Richard Bransonl: «Los multimillonarios deben pagar más impuestos porque en EEUU la gente muere de hambre». «Aquí en la Tierra, en el país más rico del planeta, la mitad de nuestra gente vive de cheque en cheque», se lamentó el senador.

Sanders, senador por el estado de Vermont, se ha pronunciado este domingo sobre el primer vuelo espacial del multimillonario británico Richard Branson a bordo de la nave SpaceShipTwo VSS Unity, desarrollada por su empresa de turismo espacial Virgin Galactic.

«Sí. Es hora de cobrar impuestos a los multimillonarios», recalcó el senador.

Here on Earth, in the richest country on the planet, half our people live paycheck to paycheck, people are struggling to feed themselves, struggling to see a doctor — but hey, the richest guys in the world are off in outer space!

Yes. It’s time to tax the billionaires.

— Bernie Sanders (@BernieSanders) July 11, 2021