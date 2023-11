Los 15 países del CARICOM, chulos del petróleo venezolano dicen «apoyar al 150%» a Guyana

La Comunidad del Caribe (Caricom) afirmó el sábado que sus 15 miembros apoyan a Guyana «en el sentido de que sus fronteras son sacrosantas y que puede recurrir a la Corte Internacional de Justicia (CIJ)» ante la disputa territorial del Esequibo con Venezuela.

“La posición de Guyana es firme, inquebrantable y se está llevando ante la Corte Internacional de Justicia y la apoyaremos al 150%”, enfatizó la primera ministra de Barbados, Mia Amor Mottley, durante la conferencia de prensa en Guyana junto a su socio de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves.

Venezuela celebrará un referéndum el 3 de diciembre en el que responderá, entre otras preguntas, si aprueba la anexión de Guyana Esequiba, un territorio con una superficie de casi 160.

000 kilómetros cuadrados que está en conflicto con Guyana o no.

El 14 de noviembre, Guyana solicitó medidas provisionales a la CIJ para bloquear un referéndum convocado por Caracas sobre esta disputa.

Por su parte, Gonsalves dijo que Guyana y Venezuela “deben mantener la paz en la región y no se utilizará ni amenazará la fuerza, ni individual ni conjuntamente”.

En este sentido, destacó que Caricom “siempre ha defendido la inviolabilidad del territorio de Guyana”.

Asimismo, Gonsalves enfatizó que Venezuela también es «un amigo» y deseó que «el Caribe siga siendo una región de paz».

Los miembros del Caricom son Antigua y Barbuda, Barbados, Bahamas, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago.

Guyana Esequiba, rica en recursos naturales y minerales, está en el centro de la lucha entre las partes y entra en una nueva fase de tensión, luego de que la Corte Internacional de Justicia se declarara autoridad para decidir sobre lo que Venezuela niega.

Guyana se basó en un laudo arbitral de 1899 que le otorgaba el territorio (entonces bajo dominio británico), decisión que provocó una protesta inmediata del petroestado, reclamo que después de varias etapas el párrafo permanece intacto.