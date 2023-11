¿Guapo y apoyao? El presidente de Guyana, Irfaan Ali amenazó a Venezuela con un supuesto respaldo de sus «aliados»

¿Guapo y apoyao? El presidente de Guyana, Irfaan Ali amenaza a Venezuela con un supuesto respaldo de sus «aliados»

24 de noviembre de 2023

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, aseguró este jueves que su país verá «una mayor colaboración» con sus socios internacionales en torno a la disputa territorial que sostiene con Venezuela por un territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados, ubicado al oeste del río Esequibo.

Ali hizo estas declaraciones durante una conferencia de prensa en Georgetown, la capital de Guyana. El mandatario indicó que su país ha estado trabajando con sus socios internacionales para construir un «frente unido» en torno a la disputa.

«En los próximos días, semanas y meses, verán una mayor colaboración de Guyana con sus socios internacionales en la región y en el mundo», dijo Ali. «Estamos trabajando para construir un frente unido para defender nuestra soberanía y nuestros derechos».

La disputa territorial entre Guyana y Venezuela se remonta a 1841. Venezuela reclama el territorio al oeste del río Esequibo, argumentando que se lo cedió Gran Bretaña de forma ilegal en 1899. Guyana, por su parte, sostiene que el territorio es suyo de acuerdo con el Acuerdo de Ginebra de 1966, que estableció una comisión para resolver la disputa.

La disputa se ha intensificado en los últimos años, debido al descubrimiento de importantes reservas de petróleo y gas en el área en disputa. En 2020, Guyana firmó un acuerdo con ExxonMobil para la exploración y explotación de petróleo en el Esequibo.

Venezuela ha rechazado el acuerdo con ExxonMobil y ha amenazado con usar la fuerza para recuperar el territorio en disputa. En 2022, Venezuela presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para que resuelva la disputa.

El anuncio del presidente Ali de una mayor colaboración internacional con Guyana en la disputa territorial es un indicio de que el país está intensificando sus esfuerzos para defender su soberanía. La colaboración de Guyana con sus socios internacionales podría aumentar la presión sobre Venezuela para resolver la disputa de forma pacífica.

