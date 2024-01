Guyana, una ex-colonia que roba territorio a sus vecinos: El caso de la Región de Tigri

Ocupación ilegal de Guyana de la región del Tigri de Surinam en 1969

En 1969, Guyana ocupó ilegalmente la región del Tigri de Surinam. Esta ocupación se produjo en el contexto de las tensiones territoriales entre los dos países, que se remontan al siglo XIX.

Causas de la ocupación

Las causas de la ocupación de Guyana del Tigri de Surinam son complejas y están relacionadas con factores históricos, económicos y políticos.

Desde el siglo XIX, Guyana y Surinam han disputado la soberanía sobre la región del Tigri. En 1899, una comisión arbitral internacional decidió que la región pertenecía a Guyana. Sin embargo, Surinam nunca reconoció esta decisión.

En la década de 1960, las tensiones entre Guyana y Surinam se intensificaron. En 1963, Surinam declaró que la región del Tigri pertenecía a su territorio. En respuesta, Guyana envió tropas a la región.

La ocupación de Guyana del Tigri de Surinam fue un acto de agresión ilegal. Fue condenada por la comunidad internacional, incluida la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Situación política actual

La situación política actual entre Guyana y Surinam sigue siendo tensa. Los dos países siguen disputándose la soberanía sobre la región del Tigri.

En 2019, los dos países acordaron iniciar negociaciones para resolver el conflicto territorial. Sin embargo, las negociaciones no han avanzado mucho.

Posibles acciones a tomar por Surinam para recuperar su territorio

Surinam tiene varias opciones para recuperar su territorio. Una opción es continuar las negociaciones con Guyana. Otra opción es recurrir a la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Surinam también podría tomar medidas unilaterales para recuperar su territorio. Sin embargo, estas medidas podrían conducir a un conflicto armado entre los dos países.

Conclusiones

La ocupación ilegal de Guyana de la región del Tigri de Surinam es un problema pendiente que podría desestabilizar la región. Es importante que los dos países encuentren una solución pacífica al conflicto territorial pero a esto se ha negado Guyana, que mantiene una ocupación militar de la región en disputa, pero a la vez se queja ante la ONU de tener miedo que Venezuela la invada.

Ubicación geográfica:

Región de Tigri New River Triangle

Región de Tigri, localizada en el extremo suroeste de Surinam (en el mapa, la zona rayada)

Coordenadas: 2°30′N 57°15′O

