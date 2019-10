Carlos Zerpa & “Roco4WD” triunfan en el campo automotriz venezolano

Con cuatro sedes ubicadas en la ciudad de Caracas este destacado equipo de producción anuncia una muy cercana internacionalización…

Con diez años de experiencia en el campo automotriz, el venezolano Carlos Zerpa, en perfecta alianza con el proyecto “Roco4WD”, anuncia la pronta internacionalización de su staff de profesionales, un trabajo que ha resaltado dentro de Venezuela y que en un breve tiempo marcará tendencia en el extranjero gracias a las impecables y muy atractivas obras que han mostrado hasta el momento.

Carlos es un talentoso venezolano que desde muy temprana edad se paseó por diversas áreas de negocios; tareas que con el tiempo fue perfeccionando hasta lograr el proyecto “Roco4WD”, un sistema de diseño automotriz que perfecciona distintas maquinarias “… sin importar el reto o el desafío que ésta presente desde su punto de origen” contó.

Servicios de transformación en carrocerías, perfeccionamiento de sus sistemas, distribución de elementos a beneficios de las máquinas, asesorías profesionales, exposiciones, y más, es parte de lo que Carlos Zerpa y “Roco4WD” ofrecen al mercado local.

¿Para cuándo visionan la internacionalización?

La dinámica que hemos desarrollado hasta ahora nos lleva a explorar otros mercados. Por tal motivo estamos muy cerca de abrir una nueva sede en Estados Unidos para mostrar con este emprendimiento todo el talento venezolano que existe en dicho terreno. De darse todo tal y como lo tenemos estructurado, podemos materializar este nuevo proyecto durante el año 2020.

¿El arte forma parte de su exposición?

Sin lugar a dudas; nuestro objetivo es sumar talentos y destrezas, por eso nuestras sedes ubicadas en Santa Mónica, El Paraíso, Bello Campo, y El Rosal han servido de escenario para diversas producciones ligadas al arte y el entretenimiento. Muchos artistas y cantantes han grabado vídeos musicales en nuestros espacios; y parte del arte urbano que mostramos a través de los grafitos y decorados complementan toda esta fusión artística que hemos explorado.

¿Qué satisfacción le genera ser parte del proyecto “Roco4WD”?

Muchas; pero por encima de todas está el hecho de ser la primera franquicia del mercado venezolano en materia de arte automotriz. Tenemos un amplio grupo de profesionales altamente calificados, y por eso el público ha sido receptivo con toda nuestra exposición.

¿Para el 2020 sólo viene la internacionalización?

No… Tenemos varios proyectos en puerta; por nombrar uno de ellos, está el desarrollo de productos especializados con nuestra propia marca y sello. Queremos que la producción nacional cobre fuerza y se viralice más allá de nuestras fronteras.

Fotografía: Alirio Vargas

