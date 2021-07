¿Casitas de cartón? Se cae el techo de un edificio en Miami y descubren que era de madera

Otro colapso de edificio en Miami, pero que esta vez no deja víctimas, ha ocurrido en las últimas horas, lo impresionante de este caso es que el techo que se ha caído era de madera siendo que es un edificio de apartamentos de varios pisos ha quedado al descubierto que el techo era de madera.

Los bomberos están realizando evacuaciones después de que el techo de un edificio de apartamentos de tres pisos se derrumbara parcialmente en el noroeste del condado de Miami-Dade.

Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Miami-Dade llegaron al lugar para evaluar los daños. Hasta el momento no se han reportado heridos.

Los equipos también han evacuado el edificio para garantizar la seguridad de los residentes.

La Policía de Miami-Dade ha acordonado el área cercana al edificio y ha cerrado las carreteras en el área.

Todo esto ocurre mientras no se han explicado oficialmente las causas del derrumbe del edificio en SurfSide, aunque expertos en Ingeniería Civil han afirmado que además que el edificio fue mal diseñado, al que no se le agregaron vigas , fue sometido a una carga muy superior a la que soportaría ese mal diseño, hasta ahora se han reportado 96 víctimas de ese edificio mal diseñado.

Opiniones de Expertos sobre el desastre en SurfSide

