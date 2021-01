Cepa Británica del COVID19 llegó a México

Las autoridades de Salud de México han confirmado el primer caso de la nueva cepa de coronavirus identificada en el Reino Unido, cuyo nivel de propagación es mucho mayor que la original.

La persona infectada es un viajero internacional que llegó al estado de Tamaulipas el 29 de diciembre, según el reporte de la secretaria de Salud local, Gloria Molina Gamboa. Entre otros detalles, se reveló que se trata de un hombre de 56 años que arribó a Matamoros, procedente de la Ciudad de México.

Por su parte, el director general de Epidemiología de México, José Luis Alomía, confirmó que es un ciudadano británico que viajó a la capital en un vuelo procedente de Ámsterdam el pasado 28 de diciembre y al día siguiente se trasladó a Tamaulipas.

En : Noticias Internacionales