CEV anunció el fallecimiento por COVID-19 de monseñor Cástor Oswaldo Azuaje.

La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) y la Arquidiócesis de Caracas informaron sobre el fallecimiento del obispo de la diócesis de Trujillo, monseñor Cástor Oswaldo Azuaje, a los 69 años por COVID-19 este viernes, 8 de enero.

“Que el Señor lo reciba, agradeciendo siempre su labor como guía espiritual en esta zona andina de Venezuela. Extendemos nuestras condolencias a familiares y amigos”, dijo la Arquidiócesis de Caracas en su cuenta de Twitter. Señalaron que es el único obispo venezolano que ha fallecido por la enfermedad respiratoria.

Según datos de la CEV, Azuaje nació en Maracaibo (Zulia) en 1951. Inició su camino al sacerdocio en España y cursó estudios en Israel e Italia. Hizo sus votos solemnes en la Orden de los Carmelitas Descalzos en el año 1974 y se ordenó como presbítero el año siguiente en la ciudad de Mérida. Trabajó por varios años como formador de postulantes, profesor en el seminario Divina Pastora, delegado provincial de los Carmelitas Descalzos y más.

