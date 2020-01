China afirma que el coronavirus se vuelve cada vez más contagioso

La capacidad de transmisión del coronavirus, que ya se ha cobrado la vida de 56 personas en China, se está fortaleciendo y los contagios podrían seguir aumentando en los próximos días, advirtió este domingo la Comisión Nacional de Salud de ese país, informa Reuters.

Ma Xiaowei, ministro del organismo, señaló en una conferencia de prensa que el virus se vuelve cada vez más contagioso y requiere más tiempo para ser estudiado.

El funcionario resaltó que ahora es un «momento crucial» para frenar la propagación de la nueva neumonía relacionada con el coronavirus, e instó a la implementación de medidas más estrictas para controlar la epidemia, según Global Times.

Explicó además que aún hay mucho que se desconoce sobre la enfermedad, como por ejemplo la fuente exacta de la infección. Tampoco está claro cómo podría mutar el coronavirus, así como los riesgos que representa para las personas de diferentes edades.

