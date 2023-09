Video Insólito! La nueva moda en China es la Parrilla de Hielo!.

Primero fueron las parrillas de Piedras sazonadas con especias, ahora el furor lo causa la parrilla de Hielo!

Sí, como lo lee usted estimado usuario, parrilla de hielo! una esquisites de la comida China.

Según los medios chinos, los cubitos de hielo asados ​​fueron descubiertos inicialmente por un internauta en las calles de la ciudad de Nanchang, provincia de Jiangxi.

Como se puede ver en videos virales compartidos en plataformas como Jitterbit o Weibo, se colocan cubitos de hielo en la parrilla y se cocinan sobre carbón, luego se untan con aceite rojo, se espolvorean con pimentón y otras especias antes de servir.

Lo más sorprendente de esta tendencia alimentaria es que no cuesta ni un céntimo. De hecho, su creador regala cubitos de hielo grillados, siempre que los pidas con antelación.