Venezuela y China firman acuerdos para iniciar operaciones de vuelos comerciales

Prensa INAC – MPPT.- En un acto celebrado en la ciudad de Beijing, representantes de la Administración de Aviación Civil de China (CAAC) y la Autoridad Aeronáutica Civil de Venezuela (INAC), firmaron los acuerdos necesarios para la activación de las operaciones de vuelos comerciales entre ambos países.

El inicio del puente aéreo, a cargo de la aerolínea bandera de Venezuela, CONVIASA, representa un importante paso en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre las naciones, así como una oportunidad para promover el turismo, el intercambio comercial y el desarrollo estratégico en áreas de interés mutuo.

La alianza entre Venezuela y el gigante asiático facilitará la conectividad entre estos Estados, permitiendo a los pasajeros disfrutar de un servicio de calidad y seguridad. Además, contribuirá a reforzar los lazos de amistad y cooperación, iniciados hace 50 años, el 28 de junio de 1974.

Con estos protocolos formalizados, se espera que los vuelos comerciales entre estos destinos comiencen a operar en los próximos meses, brindando una nueva opción de viaje promoviendo el intercambio cultural y económico.



