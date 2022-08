¿Quieren acabar con la humanidad? Aparece un nuevo Virus en China que no tiene ni tratamiento ni vacuna.

Shandong, China.- Un nuevo virus, sin cura ni tratamiento ha aparecido en al menos dos provincias de China, específicamente en (este) y Henan (centro), pero de acuerdo a la tasa de propagación que han mostrado hasta ahora, puede que ya se encuentren en otras provincias del país asiático y probablemente en otros países debido a la movilidad de los infectados a través de líneas aéreas y la ignorancia de las autoridades sobre este tipo de nuevos brotes.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el virus Hendra provoca en humanos infecciones que van desde asintomáticas a infecciones respiratorias agudas y encefalitis graves.

¿Qué es el Virus Hendra?

El virus Hendra se ha detectado únicamente en Australia, se cree que el reservorio de la infección son los murciélagos frugivoros del género Pteropus, comúnmente conocidos como zorros voladores. De los murciélagos puede pasar a los caballos provocando enfermedad grave. Aunque no se conoce el mecanismo de transmisión, la vía más probable es respiratoria o digestiva tras contaminación ambiental. Los caballos infectados pueden transmitir la enfermedad a otros caballos u ocasionalmente al hombre si están en estrecho contacto. No se ha observado transmisión entre dos personas.

Alta mortalidad, sin cura ni tratamiento

De acuerdo a la OMS , el virus Hendra provoca en humanos infecciones que van desde asintomáticas a infecciones respiratorias agudas y encefalitis graves, con una tasa estimada de fatalidad de entre el 40 y el 75% que «puede variar en función de las capacidades locales de investigación epidemiológica y manejo clínico».

Costumbres de cavernícolas que provocan la Zoonosis

Desde que en China se originó la Peste Negra, el mundo pudo conocer que las costumbre de cavernícolas que tienen estos elementos de ese país provocan que los virus presentes en animales salvajes pasen a los humanos. Las costumbres arcaicas de su forma de vida, y que frecuentemente duermen, comen , cohabitan con animales salvajes cómo los murciélagos que son vectores de más de 5000 coronavirus conocidos y otros tipos de virus.

¿Qué es la Zoonosis?

Una zoonosis es una enfermedad infecciosa que ha pasado de un animal a humanos. Los patógenos zoonóticos pueden ser bacterias, virus, parásitos o agentes no convencionales y propagarse a los humanos por contacto directo o a través de los alimentos, el agua o el medio ambiente.

La zoonosis se aplica a cualquier virus que sea trasmitido de un animal sea salvaje o doméstico a los humanos.