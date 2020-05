Científicos desarrollan membrana para Mascarillas que puede filtrar el 100% del Coronavirus

Recientemente un grupo de científicos de Arabia Saudita dio a conocer el desarrollo de una membrana que puede garantizar una protección 100% efectiva contra el coronavirus si se utiliza con las mascarillas N95, su estudio fue publicado en una revista especializada.

Las N95 —que ofrecen la mejor protección generalmente accesible y son utilizadas por el personal médico que trabaja con enfermos de covid-19 en todo el mundo— tienen unos poros de cerca de 300 nanómetros. Esto significa que en realidad detienen solo un 85 % de las partículas menores de este tamaño, mientras que el diámetro del SARS-CoV-2varía entre 65 y 125 nanómetros, indican los investigadores.

Para proporcionar mayor protección a los médicos, los científicos sauditas desarrollaron una membrana de silicio con poros de menos de 5 nanómetros. Aseveran que, según sus cálculos, la membrana proporcionará un flujo de aire bastante confortable —85 litros por minuto— y será reemplazable, es decir, los protectores se podrán reutilizar varias veces.

Asimismo, los científicos afirman que la membrana se limpiará automáticamente gracias a su estructura. «La membrana porosa se basa en un polímero hidrófobo natural, así que las gotas que entran en contacto con la máscara rodarán y se deslizarán sobre la máscara debido al gran ángulo de inclinación de la membrana cuando se usa en una máscara facial», detallan los investigadores.

