Científicos en Brasil captan el momento cuando el Coronavirus infecta una célula sana, FOTOS

Científicos de Brasil captan el momento cuando el Coronavirus infecta una célula sana. En el Instituto Oswaldo Cruz (Río de Janeiro, Brasil), el mayor centro de investigación médica de América Latina, captaron en detalle cómo el SARS-CoV-2 infecta las células.

Para lograr estas imágenes, emplearon un microscopio electrónico de transmisión que amplía objetos hasta dos millones de veces mientras estudiaban la replicación del coronavirus que provoca el covid-19.

En esos documentos gráficos aparecen varios puntos oscuros que son partículas virales del patógeno. La primera instantánea muestra cómo intentan ingresar al citoplasma de una célula, que contiene su material genético.

Secuencia de Fotos del proceso de infección de una célula sana por el Coronavirus COVID-19.

MOMENTO CUANDO EL VIRUS SE ACERCA A LA CÉLULA SANA.

MOMENTO CUANDO EL VIRUS SE COMIENZA A INFECTAR LA CÉLULA SANA ATRAVESANDO LA PARED CELULAR.

FOTO DEL VIRUS REPLICÁNDOSE DENTRO DE LA CÉLULA INFECTADA.

