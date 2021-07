Científicos Hindúes validan efectividad de la vacuna Sputnik V contra la variante Delta

Un estudio realizado por Científicos Hindúes validó la efectividad de la vacuna Sputnik V contra la variante Delta. En la misma línea, un estudio publicado la semana pasada en la revista científica Vaccines muestra que el antídoto ruso es eficaz contra las nuevas variantes del coronavirus.

Científicos del Consejo Indio de Investigación Médica (ICMR, por sus siglas en inglés) han confirmado la eficacia de la vacuna anticovid rusa Sputnik V, así como de otros antídotos utilizados en el país, contra la cepa Delta del coronavirus.

«Sí, las vacunas actuales son efectivas contra la variante Delta según los estudios realizados por el ICMR sobre el tema», ha declarado NK Arora, copresidente del Consorcio de Genómica del SARS-CoV-2 de la India (INSACOG), informa la agencia de noticias ANI.

Hablando sobre posibles futuras olas del covid-19, el científico explicó que un virus «comienza a infectar a una parte de la población, que es más susceptible y también está expuesta a la infección». Luego, disminuye una vez que ha contagiado con éxito a una gran proporción de la población, pero contraataca cuando la inmunidad desarrollada en las personas después de la infección natural se desvanece. Por lo tanto, «la próxima ola será impulsada por una variante de virus a la que una proporción significativa de la población sea susceptible», pronostica.

No obstante, Arora destacó que cualquier ola futura de covid-19 se controlaría y se retrasaría si más personas se vacunan y siguen las medidas recomendadas para frenar la pandemia.

Hasta la fecha, la India ha aprobado el uso de tres vacunas contra el coronavirus: Covishield —la versión nacional del fármaco contra el covid-19 desarrollado por la Universidad de Oxford y AstraZeneca—, el antídoto local Covaxin y Sputnik V.

En la misma línea, un estudio del Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya de Moscú, publicado la semana pasada en la revista científica Vaccines, muestra que la vacuna rusa Sputnik V es eficaz contra las nuevas variantes del coronavirus.

En particular, la investigación concluyó que la vacunación con Sputnik V «produce títulos de anticuerpos neutralizantes protectores» contra variantes como Alpha B.1.1.7 (identificada por primera vez en el Reino Unido), Beta B.1.351 (identificada en Sudáfrica), Gamma P.1 (en Brasil), Delta B.1.617.2 y B.1.617.3 (en la India) y B.1.1.141 y B.1.1.317 (en Moscú, Rusia).

«Los datos obtenidos demuestran que Sputnik V conserva sus propiedades protectoras frente a las nuevas cepas [del coronavirus]», comunicó el Fondo de Inversión Directa de Rusia (RDIF).

En: Noticias de Europa