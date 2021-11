Científicos italianos muestran la primera imagen de la Variante Omicron y es peor de lo que se esperaba

El tiempo corre en contra, en momentos en que el mundo está al nuevamente al borde del colapso por la pandemia del Coronavirus COVID -19 y sus agresivas variantes como la más reciente Variante Omicron.

Esta vez y utilizando grandes avances científicos un grupo de investigadores italianos han creado la primera foto de la variante b.1.1.529 llamada por la OMS , Omicron de acuerdo a la denominación concertada para las variantes que toma como referencia el alfabeto Griego este posee 24 letras y la Omicron es la número 15.

Científicos italianos presentaron este sábado la primera imagen de una proteína de espiga de la nueva cepa Ómicron del coronavirus, que se detectó por primera vez a primeros de noviembre en países del continente africano.

Medios italianos indicaron sobre la primera imagen de la variante mundial Omicron:

«Se ha realizado en la búsqueda de la medicina pediátrica multimodal Niño Jesús coordinado por Carlo Federico Perno, c o n la supervisión directa de Claudia Alter (en colaboración con la Universidad de Milán), por Valentino Costabile, por Rossana Scutari y Luna Colagrossi. La foto muestra la estructura de la proteína de pico de la variante Omicron, a la derecha, y de la variante Delta, a la izquierda, en comparación con el pico Sars CoV-2 original. Omicron tiene muchas más mutaciones que Delta, ya muy variadas, concentradas en un área que interactúa con las células humanas.»

Es peor de lo que se esperaba..no son 30, son 43 mutaciones

En la representación se distinguen las proteínas de las cepas Delta (en la izquierda) y Ómicron (en la derecha), con las regiones más alteradas marcadas en rojo. Mientras que en la variante Delta el número de residuos de aminoácidos mutados era de 18, en la nueva cepa hay 43.

Se supone que esto no significa necesariamente que las variaciones sean más peligrosas, sino que el virus se ha adaptado más a la especie humana, generando una variante más.

Pero en la práctica cuando un organismo se adapta de esta manera es porque esta mejorándose, las mismas palabra de los científicos lo indican, «se está adaptando», y eso lo hace para sobrevivir, el mismo sobrevive infectando y reproduciéndose en el individuo.

De acuerdo a los investigadores: «Otros estudios nos dirán si esta adaptación es neutra, menos peligrosa o más».

Científicos italianos muestran la primera imagen de la Variante Omicron y es peor de lo que se esperaba was last modified: by

En: Noticias de Europa