Ciudad Vorágine muestra su evolución y metamorfosis en su disco debut ‘Entropía’

La banda colombiana de indie rock alternativo Ciudad Vorágine está de vuelta con nueva música para todos sus seguidores en Colombia y Latinoamérica. Se trata de su primer álbum de larga duración ‘Entropía’, un trabajo que refleja la evolución y madurez del grupo en los últimos años.

El concepto del disco ‘Entropía’ se desarrolla a partir de la idea de evolución y metamorfosis, ligando la evolución de la banda musicalmente con los procesos propios del ser humano de crecimiento y transformación; tocando temáticas como la frustración, el amor, el desamor, el deseo y la necesidad de salir adelante de situaciones difíciles a partir de la fuerza de voluntad.

«El álbum es un viaje en sí mismo, una oda a la juventud y sus formas de explorar el mundo, aún si ya se pasó esta juventud o si apenas viene en camino. Cada una de las canciones y sus temáticas aplican para cierto momento de este viaje. El mensaje que enviamos con este trabajo es de liberación, constante cambio y atrevimiento para afrontar los cambios que entrópicamente se avecinan sin avisar», comenta la banda conformada por Santiago Villegas (El Santi) en la voz, Alejandro Silva (Bob) en la guitarra y los coros, Jhon Vargas (Jhonas) en la guitarra, Camilo Velásquez (Camello) en el bajo y Alejandro Muñoz (Cucho) en la batería.

‘Entropía’ es un disco muy técnico musicalmente. En el EP anterior, Ciudad Vorágine se sumergió en el mundo de los efectos de modulación y repetición desde las guitarras, pero para este nuevo trabajo, la banda se atrevió a replantear estructuras y conceptos armónicos, usando poliacordes, cambios de métricas, arreglos corales, instrumentación orquestal combinados con sonidos modernos como loops, samplers, sintetizadores y demás que permiten presentar una sonoridad particularmente diferente en la escena actual indie y alternativa.

‘Entropía’ de Ciudad Vorágine hace reflexiones del pasado en ‘Desorbitado’, habla del crecimiento a partir de los errores en ‘Micropunto’, se apropia de los instintos en ‘Intención volátil’, le canta a la dualidad entre estar mal y sentirse mal en ‘Ruinas’, a una situación trascendentalmente cotidiana en ‘Lofi’, a la ansiedad por cosechar lo sembrado en ‘Desierto tropical’, al deseo y al misterio en ‘Cálido secreto’, a la ansiedad y el frenesí en ‘Torbellino’, al reconocimiento del valor propio en ‘Antídoto’ y cierra el disco haciendo una descripción cinestésica de un viaje en ‘Hongo del sol’.

«Es un álbum que se puede escuchar en cualquier momento del desarrollo de la vida, dejando reflexiones, preguntas y resignaciones a las diferentes situaciones del camino, tanto para quien entra con dudas de la juventud como para los que ya están en su adultez. El disco plantea reflexiones profundas que al mismo tiempo acompañan al oyente en las diferentes situaciones de la cotidianidad, permitiendo que se identifique con las canciones y las convierta en parte de su proceso», menciona el grupo.

El 27 de julio, Ciudad Vorágine realizará el lanzamiento oficial del disco con un show en vivo en Indie Universe junto a grandes artistas de la escena local independiente de Medellín que refuerzan la identidad callejera del grupo y su versatilidad en cuanto a los sonidos y estéticas locales que alimentan su exploración artística.

«Queremos seguir posicionando a la banda dentro de la escena nacional, a partir de la presentación de un trabajo conjunto desde lo sonoro y lo visual, enlazando conceptos como lo anaglifo, con las dualidades sonoras y líricas que presenta el álbum, dejando un concepto sólido y claro sobre la estética de la banda. Todo esto será materializado en diferentes shows en vivo que permitirán que no solo ampliemos las fronteras, sino que el público colombiano y latinoamericano también disfrute de este proceso», concluye Ciudad Vorágine.

Sobre Ciudad Vorágine

Ciudad Vorágine nació entre el humo de cigarros desesperados y anécdotas decantadas por el alcohol, las primeras notas de esta banda sonaron entre cilindros de gas, en una bodega del barrio Belén Fátima de Medellín. Desde el 2019 los sonidos experimentales y psicodélicos fueron invadiendo espacios acústicos, la banda fue percibiendo frente al público su personalidad. Esta vorágine fue encontrando su orden en medio del caos, reflejando así la esencia de la banda, el tedio de lo cotidiano y la desazón de vivir en una ciudad que no entiendes.

En el año 2021 el grupo lanza su primer EP ‘Sesiones de Bodega’, grabado en Veil estudio. A pesar de haberse lanzado en tiempo de pandemia, tuvo una gran acogida que se vio evidenciada posteriormente con la realización de múltiples conciertos en los alrededores de la ciudad de Medellín presentando este trabajo y mostrando su particular energía en los shows en vivo.

En el primer semestre de 2022, se presentaron los sencillos ‘Intención volátil’, ‘Desierto Tropical’ y ‘Antídoto’ que daban una muestra de la exploración sonora y estética que venía cociéndose en su primer trabajo de larga duración. Estos sencillos fueron acompañados por una serie de conciertos y shows en vivo que incluyeron desde clubes privados hasta festivales en donde compartieron escenario con grandes artistas como Los Suziox, Zeta Zeta, La Banda del Bisonte, Iconauta, La Cordillera, Voodoo, entre muchos otros.

En su primer larga duración ‘Entropía’ se hace evidente la evolución y maduración de la propuesta artística de la banda tanto en temas de composición como de producción.

