Comerciantes recibirán herramientas para confrontar crisis

El Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, Consecomercio, realizará la primera Conexión Empresarial del año 2023, en un encuentro sectorial para analizar el balance del sector Comercio y Servicios. Contará con la participación de Luis Vicente León, presidente de Datanálisis y Tiziana Polesel, presidente de Consecomercio. Se efectuará el jueves, 02 de marzo, a las 9:00 am, en el auditorio de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas.

Tiziana Polesel, aseguró que este evento fortalecerá la actividad productiva del país y fomentará las relaciones entre los sectores. Además que permitirá estudiar cada problemática que presenten los asistentes y así buscar soluciones.

“Distintos sectores han reportado que tienen una situación compleja, debido a la deficiencia de los servicios públicos, la voracidad fiscal y el reducido porcentaje de créditos comerciales”, expresó Polesel.

El programa Conexión Empresarial fue ideado en pandemia. Se han realizado alrededor de 15 ediciones y tiene como objetivo brindar herramientas a los comerciantes y prestadores de servicios. En esta oportunidad se hará de forma presencial.

La cúpula del sector Comercio y Servicios se ha encargado promover y fomentar la formación de sus afiliados para que puedan crear estrategias y así continuar su labor. Los asistentes podrán conocer las perspectivas de Venezuela del año 2023, ¿Cuánto crecerá el sector? y ¿Cómo repercutirá una posible flexibilización de las sanciones?

NDP

Elena Rodríguez

Consecomercio.