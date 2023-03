Consorven: Las mujeres Sordas y con discapacidad debemos seguir luchando por nuestros derechos hasta alcanzar la igualdad

Prensa Consorven, 08/03/2023.- Este 8 de marzo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, fecha que recuerda la lucha que han llevado nuestras antecesoras por los derechos civiles, políticos y económicos a lo largo de los años, tarea que debemos continuar hasta lograr una total igualdad. Así lo manifestó Morelbis Benavides, responsable de la Comisión de Género de la Confederación Sordos de Venezuela (Consorven).

Agregó que en Venezuela y en el mundo entero, millones de mujeres siguen siendo discriminadas en lo referente al disfrute de sus derechos por razones de edad, raza, condición étnica, discapacidad o situación socioeconómica. “Quiero recordar que todas tenemos derecho a estudiar, prepararnos, trabajar, formar una familia, así como a tener una vida independiente, tal como lo contemplan los diferentes tratados internacionales y leyes venezolanas”. Señaló Benavides.

En ese orden de ideas, informó que recientemente la directiva de Consorven realizó un encuentro con representantes de las Asociaciones de Sordos de varios estados del país, donde se pusieron sobre la mesa varios temas de interés para la comunidad Sorda. “En esta oportunidad reactivamos la Comisión Nacional de Mujeres Sordas de Venezuela con el objetivo de llevar adelante proyectos, charlas, jornadas de salud y formaciones constantes, para seguir luchando por nuestros ideales y nuestros derechos hasta alcanzar una vida plena, gozando de igualdades para que nadie se quede atrás”.

Acotó que esta Comisión actualmente se encuentra ofreciendo conferencias y formaciones a las mujeres Sordas y con discapacidad en varias zonas del país, para visibilizar y empoderar a este grupo de luchadoras venezolanas, “donde también mostramos las capacidades que tenemos para desarrollarnos en cualquier área, y para lograr nuestros objetivos”.

Finalmente dijo que es un camino que se debe transitar con pasos firmes y que a pesar de los tras pies o los obstáculos que se encuentren, deben permanecer enfocadas en sus objetivos hasta lograr la igualdad. “Desde Consorven seguiremos recorriendo los diferentes espacios para conocer la realidad que viven las mujeres Sordas y con discapacidad, y buscaremos la manera de formarlas, fortalecerlas y apoyarlas para evitar que sus derechos sean vulnerados”.

—

Redes Sociales

Facebook: Confederación Sordos de Venezuela

Instagram: @Consorven

Twitter: @Consorven_Ve

Youtube: Consorven

#DDHHSordosVe

Consorven: Las mujeres Sordas y con discapacidad debemos seguir luchando por nuestros derechos hasta alcanzar la igualdad was last modified: by

Te recomendamos leer los siguientes contenidos relacionados: