Consorven: Las Ayudas Tecnológicas suprimen las barreras comunicacionales de las personas con discapacidad

09/07/2022.- Wilson Villalobos, coordinador de la comisión de Juventud de la Confederación Sordos de Venezuela (Consorven), manifestó la importancia de algunas ayudas técnicas para las personas con discapacidad, en lo que se refiere al acceso a la comunicación e información.

“La Tecnología de Información y Comunicación (TIC) juegan un papel fundamental para superar las barreras que puedan existir entre las personas con discapacidad y la sociedad en general; estas llegaron para minimizar las barreras comunicacionales de las personas con discapacidad”, dijo Villalobos.

Recalcó que con la llegada de internet, los teléfonos inteligentes y las redes sociales, se les ha facilitado la vida a algunas personas con discapacidad, en ese sentido señaló que Facebook, ha permitido que las personas Sordas puedan crear grupos de interés para la comunidad y que ya la distancia no es impedimento para poder hablar y comunicarse en señas a través de video llamadas.

Acotó que estas aplicaciones han sido de utilidad para compensar una deficiencia o discapacidad, limitar la necesidad de cuidadores y reducir gastos socieconómicos; igualmente apoyan a las personas con discapacidad en el acceso a la educación y al empleo, integrarse, participar en la comunidad y vivir dignamente.

“Los teléfonos inteligentes cuentan con una serie de aplicaciones gratuitas para personas con discapacidad; su uso hace su día a día más cómodo. Entre las aplicaciones más conocidas se encuentran: Google Talkback, Usound y DILO”.

Aseveró que con solo un teléfono inteligente o una computadora con internet puede comunicarse, bien sea a nivel laboral o social con otras personas con la misma condición. “Yo he podido reunirme con otras personas Sordas que se encuentran en otros países, situación que me ha permitido estar comunicado e informado acerca de la situación de los jóvenes Sordos en otras latitudes y conocer sobre las buenas prácticas u otros implementos para mejorar la comunicación”.

Finalmente añadió que en Venezuela no existe la mejor conexión a internet y no todas las personas manejan los recursos para adquirir un teléfono inteligente, sin embargo los jóvenes buscan distintas maneras para que fluya mejor la comunicación y la información. Asimismo, manifestó su asombro por la cantidad de aplicaciones y herramientas que han permitido mejoras en la comunicación entre las que mencionó: Audio en texto para WhatsApp; Pedius; Visualfy; Sordo ayuda y Rogervoice.

