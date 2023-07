Más De 200 Personas Atendidas De Manera Gratuita en el Santuario de Betania

El sábado, 8 de julio de 2023, desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde, en el Santuario de Betania, en el área de la Finca Betania, el Movimiento de Espiritualidad Betania en alianza con Cáritas Los Teques y las parroquias de Cúa, Nueva Cúa, Yare y Charallave llevaron a cabo la VIII Jornada de Salud en la que participó un calificado voluntariado de médicos y enfermeras, para atender a más de doscientos pacientes en las especialidades de ginecología, infectología, medicina general, medicina interna, nutrición, obstetricia, odontología, oftalmología, otorrinolaringología y pediatría.

Tanto la atención médica como la entrega de medicinas fue totalmente gratuita.

Esta actividad surge como respuesta al llamado que hiciese la Santísima Virgen, María Reconciliadora de Todos los Pueblos y Naciones, Virgen de Betania, a través de su mensajera la sierva de Dios María Esperanza de Bianchini: “Yo les pido, amen a sus hermanos, no importa cómo lleguen ni de dónde vengan; lo importante es extenderles las manos a todos.”