COMUNICADO: Federación Venezolana de Fútbol (FVF) suspendió todas las actividades por el COVID-19

Federación Venezolana de Fútbol (FVF) suspendió todas las actividades por el COVID-19.

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) anuncia en su portal la adhesión de la suspensión de las actividades en el balompié nacional con motivo de la propagación pandémica del coronavirus, que ha afectado a las diferentes ligas y disciplinas deportivas del orbe en sus calendarios regulares, así como también, los torneos clasificatorios a eventos internacionales de clubes del continente.

«La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) informa de manera oficial que todos los torneos y actividades, en todas sus modalidades y categorías, incluyendo concentraciones y módulos de entrenamiento quedan suspendidos.

La decisión se toma, luego de que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, prohibió cualquier concentración pública y privada, durante un mes, debido a la amenaza de la pandemia a escala mundial que representa el Covid-19.

La presidencia de FVF, junto con su Consejo Directivo acata la decisión del Ejecutivo nacional e informará próximamente cuando se reanudan las actividades de competencias», concluye el comunicado federativo.

