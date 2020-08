Comunidades indígenas Añú del municipio Guajira son protegidas por el Instituto Nacional de Nutrición

Cumpliendo con los protocolos previstos para cortar con las cadenas de contagio del Covid-19, el Instituto Nacional de Nutrición (INN), unidad Zulia, cumple con su misión de seguir protegiendo a las familias de la Laguna de Sinamaica del municipio Guajira, donde hace vida la comuna indígena añú Tawarucha.

Una docena de funcionarios estuvieron desplegados en la extensa zona fluvial, llevando atención médica-nutricional a la población de seis comunidades, bajo las orientaciones de la responsable por el INN, licenciada Esteisi Palmar, quien destacó el apoyo de la alcaldía, líderes comunales y el Área de Salud Integral Comunitaria (Asic) de Sinamaica.

Las visitas contaron con el acompañamiento de los consejos comunales de Puerto Cuervito, Barro Bolivariano, Barro Socialista, El Barro, Boca del Caño y Caño Bendito, para brindar atención a un total de mil familias, garantizando así la valoración integral, al tiempo de suministrar productos de primera línea nutricional como crema de arroz y Nutrichicha.

La gestión social y políticas nacionales siguen su curso en medio de la pandemia, tal y como lo ha planteado el presidente de la República, Nicolás Maduro, haciendo entrega directa a las familias de los suplementos nutricionales que indica el INN para cuidar la vida de la población infantil, así como la salud de las mujeres lactantes y gestantes.

En : Gobierno