En Maracaibo, ponentes en Harvard serán parte del WEF Venezuela 2023

Luego del éxito de las ponencias de las venezolanas María Alejandra Malaver y Pierangela Marinucci en el III Congreso de Mujeres Líderes @congresomundialmujereslideres celebrado en la Universidad de Harvard, ellas fueron seleccionadas para participar en el WEF Venezuela 2023.

El impacto de las exposiciones de “El ciudadano: protagonista del cambio que se requiere para un mejor vivir” y el de “No es inclusión, es auto-inclusión” de Malaver y Marinucci, respectivamente, fue el motivo para que los organizadores del Women Economic Forum (WEF) – Venezuela, las convocará para el evento a celebrarse el 9, 10 y 11 de noviembre en Maracaibo.

Roselin Cabrales, la representante de WEF para Venezuela, aseguró que seleccionó las mejores conferencias dadas en Harvard relacionadas con el impulso de la mujer en el área de negocios conjugado con la relación de impacto positivo sobre los Objetivos del Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030 de la ONU.

Serán más de 50 conferencistas que se harán presentes en el estado Zulia, entre ellas varias internacionales, que abordarán temas sobre la productividad de la mujer, los retos de género, la cooperación como medio de impulso socio-económico, la calidad de vida y otros temas diversos.

El WEF Venezuela @WEFVenezuela se presenta como un escenario de networking destinado a brindar oportunidades, análisis, cooperación y una serie de datos y consejos para inspirar a las mujeres y explicar el rol de cada una dentro de la actividad económica.

María Alejandra Malaver y Pierangela Marinucci serán parte de ese staff de ponentes que ayudarán a otras a empoderarlas, a asimilar sus fortalezas y encontrar aliadas estratégicas para el crecimiento común.