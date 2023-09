Tecnología GPON Cantv conectó con Aba Ultra a hogares de Cristo de Aranza en Maracaibo

En una primera fase se beneficiaron usuarios de los sectores: Haticos I y II, La Arriaga, Ramón Uzcátegui, Fundación Maracaibo, Fundación Mendoza y el Mercado de Corito, quienes podrán acceder a planes de navegación desde 100 hasta 300 Mbps.

Cantv, inauguró en la parroquia Cristo de Aranza, en el municipio Maracaibo del estado Zulia, una Terminal de Línea Óptica, que dará servicio de Internet de altas velocidades a más de 1.000 familias en los sectores: Haticos I y II, La Arriaga, Ramón Uzcátegui, Fundación Maracaibo, Fundación Mendoza y el Mercado de Corito.

Las labores desarrolladas contemplaron el levantamiento de catastro, diseño de la Red de Distribución Óptica, el tendido de más de 28 kilómetros de fibra óptica; así como la entrega, instalación y programación de los equipos módem ONT, con capacidad para acceder a velocidades de navegación desde 100 hasta 300 Mbps, a través de tecnología GPON.

El Poder Popular, organizado en Mesas Técnicas de Telecomunicaciones, acompañó cada proceso y agradeció contar nuevamente con la conexión de Cantv en las referidas comunidades.

Reapertura de Oficina de Atención Comercial

Durante su visita a la entidad zuliana, el Vicepresidente Ejecutivo de Cantv, Félix Omar Velásquez, reinauguró la Oficina de Atención Comercial (OAC) Los Olivos, ubicada en la avenida La Limpia, en el municipio Maracaibo.

Los servidores públicos brindarán atención a los usuarios en horario de 8:00 am a 3:30 pm, para recibir los requerimientos y dar mayor respuesta a los suscriptores del oeste de la ciudad.