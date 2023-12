Gobierno de Venezuela inspecciona trabajos en el Puente sobre el Lago de Maracaibo

Prensa MPPT (15/12/2023).- El ministro de Transporte, Ramón Velásquez Araguayán, junto a las autoridades que integran la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios, se desplegaron en el Zulia para verificar el mantenimiento y rehabilitación del Puente Gral. Rafael Urdaneta, en cumplimiento del Plan para el Rescate, Conservación y Desarrollo Sostenible del Lago de Maracaibo.

De esta manera, verificaron los trabajos ejecutados para velar por la funcionalidad de la estructura y vialidad, garantizando así, la asistencia y protección de los usuarios, trabajando de la mano, para consolidar las Líneas Estratégicas emanadas desde el Ejecutivo Nacional.

En este sentido el ministro informó: “Recorrimos el Puente General Rafael Urdaneta, sobre el Lago de Maracaibo, supervisando los trabajos de rehabilitación para su funcionalidad al 100%, instruido por el presidente Nicolás Maduro, y ejecutada por profesionales, científicos y mano de obra calificada. De las 134 pilas que componen el puente: 22 pilas han sido exitosamente rehabilitadas, 13 se encuentran en fase de pintura, y para el resto, se establecieron 6 frentes de trabajo, para que todas estén listas al 100% a finales de marzo de 2024. Avanzaremos muy pronto en una tercera etapa en la superior del puente: asfaltado, señalética, ojos de gatos, alumbrado y pintura de defensa rehabilitada”.

Al mismo tiempo, el líder de la cartera ministerial en compañía del viceministro de Transporte Terrestre, Héctor Rojas, y autoridades del Metro de Maracaibo, inauguraron la emisora “Eclipse, la Metro Estación Popular” 101.7 FM, ubicada en las instalaciones de dicha institución, con el objetivo de mantener informada a la población zuliana.

“Me encuentro agradecido por el esfuerzo que hacen, al llevar los acontecimientos revolucionarios que hace el Gobierno Bolivariano”, acotó Velásquez Araguayán, mientras adelantaba que, en los próximos días se abrirá una nueva oficina de Corporación Venezolana de Navegación C.A. (VENAVEGA), que ofrecerá sus servicios en materia aduanera, así como importación y exportación de carga.