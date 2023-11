Inaugurado nuevo estacionamiento en Aeropuerto la Chinita del Zulia

Prensa BAER -. Con una capacidad para 1.500 vehículos y un moderno sistema automatizado de pago, el Aeropuerto Internacional La Chinita, en el estado Zulia, cuenta con instalaciones renovadas en el área del estacionamiento principal, como resultado de las alianzas establecidas entre BAER y el sector privado, durante la primera edición de la Expo Transporte Venezuela 2022.

Los espacios externos cuentan con excelente iluminación, que garantiza seguridad, comodidad y buen servicio, a los usuarios que se movilizan desde y hasta la región occidental del país. El corte de cinta estuvo a cargo del viceministro de Transporte Aéreo, GB. Freddy Borges y del presidente de Bolivariana de Aeropuertos (BAER), GB. Enzo Puglisi De Nisco, quienes, a su arribo a la terminal marabina, recorrieron las instalaciones aeroportuarias y observaron la eficiencia de las operaciones aéreas.

Vale destacar que, los trabajos realizados en el área de aparcamiento consistieron en la construcción de dos garitas, una ubicada a la entrada, mientras que la segunda está a la salida del recinto aéreo. También se ejecutaron trabajos de pintura y asfaltado. Estas obras materializan los planes y proyectos que ejecuta la empresa socialista según los vértices de la Gran Misión Transporte Venezuela.

TEXTOS: CARMEN DAZA/ MARILYN HERRERA/ JHORDANA CHACÓN.

FOTOS: JHORDANA CHACÓN.