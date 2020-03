Con más de tres mil muertes por COVID-19 en el mundo la OMS sigue pidiendo «calma»

Misteriosamente los «políticos» la OMS siguen pidiendo «calma» cuando ya pasan las 3000 muertos a nivel mundial de la pandemia no declarada (la OMS se niega a hacerlo pero muchos espertos dicen que sí lo es), del coronavirus COVID-19,.



El número de muertos en el mundo por la COVID-19, la nueva epidemia de coronavirus, superó los tres mil el lunes, después que docenas de personas más murieran en China y los casos se dispararan fuera del país asiático con una segunda víctima mortal en suelo estadounidense.

El virus suma más de 88 mil personas en más de 60 países después de haber aparecido por primera vez en China a finales del año pasado.

Corea del Sur, el mayor nido de infecciones fuera de China, informó este lunes de casi 500 nuevos casos, con lo que su total pasó de los cuatro mil.

Una segunda persona murió en el estado noroccidental de Washington, mientras que el presidente Donald Trump, que minimizó el riesgo de un brote importante, se enfrentó a las críticas sobre la preparación de su administración para responder a la amenaza.

Ante el temor a una pandemia en aumento, la Organización Mundial de la Salud instó a todos los países a que se abastecieran de respiradores de cuidados intensivos para tratar a los pacientes con síntomas graves de la mortal enfermedad respiratoria.

En un claro ejemplo de la creciente ansiedad mundial, el Louvre, el museo más visitado del mundo, cerró el domingo después de que el personal se negara a trabajar por temor al virus.

