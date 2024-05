Mercados verticales potencian productividad por medio de servicios 5G

El nuevo White Paper de 5G Americas “Usos de 5G en Mercados Verticales en América Latina y el Caribe” describe las diferentes aplicaciones que los servicios móviles ofrecer a los diferentes sectores de la economía en la región, así como la importancia de que las autoridades generen las condiciones para el despliegue de 5G en el mercado.

BUENOS AIRES, 08 de mayo de 2024.- El despliegue de los servicios de banda ancha móvil en América Latina y el Caribe abren oportunidades para que los diferentes segmentos de la economía potencien su crecimiento. La aplicación de 5G asociado a diferentes tecnologías complementarias como Big Data o Internet de las cosas (IoT) son potenciadores de la productividad económica, tal como lo describe el white paper “Usos de 5G en Mercados Verticales en América Latina y el Caribe” publicado hoy por 5G Americas.

El estudio analiza la aplicación de los servicios de banda ancha móvil en sectores como la industria, minería, agronegocios, retail, salud, e-gobierno y educación. Y el potencial que 5G representa para que estos verticales puedan mejorar sus condiciones productivas. Asimismo, se toman en cuenta las estrategias digitales desplegadas en cada uno de los países y las aplicaciones de redes privadas en diferentes sectores.

“América Latina está trabajando en la inclusión digital de sus sociedades y en aumentar la digitalización en los procesos productivos y sectores de gobierno con el objetivo, los servicios 5G presentan una oportunidad para que la región pueda avanzar de manera más rápida y eficiente”, explicó José Otero, vicepresidente para América Latina y el Caribe de 5G Americas.

En el estudio también realiza un análisis sobre el uso de las redes móviles 5G para la oferta FWA (acceso fijo inalámbrico por sus siglas en inglés). Destaca que las mejoras en la velocidad de transmisión y capacidad de datos permiten optimizar la oferta en entornos rurales y alejados de los grandes centros urbanos. La tecnología aparece como una alternativa confiable en aquellas zonas donde los servicios de fibra no tienen cobertura, o en las cuales su despliegue no es económicamente viable.

Más información en 5g américas:

Mercados verticales potencian productividad por medio de servicios 5G was last modified: by