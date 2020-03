Confirmados 3 casos de Coronavirus COVID-19 en Colombia. Colombia registró este lunes dos nuevos casos de coronavirus en el país. El Ministerio de Salud especificó que se trata de un hombre de 34 años de la ciudad de Buga y una mujer de 50 años de Medellín.

Ambos viajaron a España y al presentar síntomas acudieron a servicios de salud donde se le tomaron las muestras.

Según el comunicado, se determinó el aislamiento preventivo en sus casas tras el estudio de su condición médica, la cual es estable, y el establecimiento del cerco epidemiológico para ubicar a las personas que tuvieron contacto cercano con cada uno.

