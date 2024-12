El Espíritu de la Navidad y los rituales navideños para recibirlo

El Espíritu de la Navidad y los rituales navideños

En la historia de la humanidad, hay muchas celebraciones, sin embargo; ninguna tan esperada como la navidad, época que se ha comercializado demasiado, perdiendo así su esencia original.

Creo que es un excelente momento histórico para recuperar esa esencia; por lo que, primero haremos algunas definiciones o conceptos que nos llevarán hasta allá.

Navidad viene del termino latín nativas (nacimiento), entonces este no es cualquier nacimiento, es un acontecimiento único y especial y el más grande de todos. Un nacimiento que eleva espiritualmente al máximo a todos los pueblos, culturas, naciones.

El nacimiento del cristo, cuyo título es una condición especial del hombre, es la elevación de un estado de conciencia, cuando hablamos de navidad, a eso nos referimos, cristo, significado el ungido, lo que significa limpiar el cuerpo físico a seres especiales con perfumes. Lo que representaba la limpieza que se había hecho previamente del alma. El cristo es la cristalización de las máximas potencialidades transformando su vida en energía positiva, permitiendo así la auto metamorfosis.

El espíritu de la navidad, lo celebramos el 21 de diciembre es muy especial por su vibración magnética día en que ocurre el solsticio de invierno, la entrada del sol en capricornio siendo este día el de la noche más larga del año.

La palabra solsticio significa que el sol se mantiene durante 3 días en un mismo sitio, a esa hora y durante 3 días el eje de la tierra esta apuntando a la constelacion de las pleyades y de allí al centro de la galaxia, que es el lugar de máxima concentración de estrellas y energía positiva que impregnan a todos y a todo en el planeta, toda esta energía cósmica positiva penetra por el polo norte y luego irradia toda la superficie, el agua, la tierra, la naturaleza y todos los seres que habitamos la tierra.

Lo cierto es que desde este momento hasta el día 25 justo con el nacimiento del Cristo, ocurre un momento mágico para el globo terráqueo, esta es una fiesta religiosa para muchos pero está basada en todo un mundo de cálculos astrológicos y cósmicos, es una sabiduría que nos dejaron grandes maestros, a través de san nicolás y del famoso espíritu de la navidad.

El espíritu de la navidad es un cúmulo de energía positiva que entra desde el 21 y no es un muñeco, no es un hombre con barba, es una energía que viene desde el centro de la galaxia, son esas maravilosas ganas que te entran de querer ordenar tu vida, regalar a todo el mundo y abrazar, es un sentimiento que a veces no tiene explicación, porque eso es el verdadero espíritu de la navidad una energía, muy propicia para conectarte con proyectos, con planificar un nuevo año, eso es el verdadero sentido de espiritu de la navidad, una hermosa energia que viene del cosmos y que nos invita a creer y a atraer mucha magia a nuestra vida.

El espíritu de la navidad es el espiritu de la unidad, del amor entre todos los seres del planeta y probablemente del cosmos.

Rituales del espíritu de la navidad

Lo primero es saber que este día es energéticamente muy importante y simbólicamente podriamos celebrarlo reuniéndonos en familia y amigos , colocando una mesa abundante, no importa lo que desees poner, coloca frutas, dulces y todos los elementos de tu agrado incluyendo flores, abre puertas y ventanas. Y es típico colocar mandarinas, esencias e incienso del mismo aroma.

Uno de los rituales más conocidos para esta epoca es el de las cartas que se realizan para esta fecha.

Estas no se realizan para escribirlas o enviarlas al espíritu de la navidad, lo que se hace es aprovechar este instante de gran magnetismo para soltar todo aquello que ya no queremos en nuestra vida, y perdonar ademas de perdonarnos, y se hace una carta de perdón, luego tenemos una que hacemos de gratitud para agradecer todo lo que hemos obtenido en nuestro año y a veces la gente le cuesta pensar en que agradecer, simplemente el milagro de la vida es para agradecer, nuestros hijos, familia, etc. Y también tenemos lo que llamamos la carta de peticiones, que yo la llamo la carta de los proyectos del año.

Las dos primeras es decir la de perdón y gratitud, deberían ser quemadas antes de las 6pm del 21 de diciembre y la de peticiones se hace con copia. Y a una le colocas original y a la otra copia, las dos primeras se coloca fecha anterior al 21 de diciembre y se firman y la de peticiones se le coloca fecha del 21 y se firma.

Los tres tipos de cartas a realizar en este día

Carta de perdón

Enciende una vela violeta. Una vela blanca y una vela azul

Yo_____(tu nombre) pido perdón: y doy mi perdón……por todo pensamiento, sentimiento, palabra o acción incorrectos emitidos por mi hacia mi madre, mi padre, hermanos, amigos, vecinos, familiares, otras personas, animales, cosas, situaciones, Dios y a mi mismo(a) y por todo daño que yo haya causado o me hayan causado en ésta o en otras vidas.

(Hacer una pausa y observar si hay alguna sensación o molestia en el cuerpo, porque se están liberando las energías de limpieza, si la hay pasar la mano como recogiéndola y limpiarla sobre el fuego de la vela violeta para purificarla) yo …….( tu nombre).

Suelto y libero con amor y me libero a mi mismo/a y libero con amor a todos los seres que de alguna forma estén atados a mi negativamente pongo en manos de Dios y todos los seres de luz a quien corresponda toda situación inarmoniosa que este en mi vida o haya estado. Gracias por todo lo que he aprendido de cada uno de estos seres y de nuestra relación. Los libero y me libero con amor.

Visualízate el símbolo del infinito 8 en todo tu cuerpo de color violeta y luego luz dorada que te baña. Y envuelve a todas esas personas. Seres y situaciones de la misma manera.

Nota: Puedes hacerla en computadora, exactamente igual, puedes colocarle alguna cosa especial que desees soltar o alguna persona que quieras mencionar y perdonar, o alguna situación especifica.

Recuerda que debes firmarla con fecha anterior al día 21 de diciembre y que debes quemarla antes de las 6pm. Del dia 21. Algunas personas no tienen el tiempo o no les agrada estar escribiendo, también pueden simplemente conectarse en una meditación o en una simple oración soltando y liberando todo lo negativo de sus vidas. Y dando su perdón a todos los seres, situaciones que de alguna manera te han hecho daño y de alguna forma puedes haber dañado

Carta de gratitud

Vela blanca

En el fondo del centro de mi ser hay un pozo infinito de gratitud. Lleno mi corazón, mi cuerpo, mi mente, mi conciencia y todo mi ser , cada célula, cada atomo que compone mi ser con esta gratitud, que sale de mí en todas direcciones, llega a todo lo que hay en mi mundo y vuelve a mi en forma de más cosas por las que sentirme agradecida.

Cuánta más gratitud siento, mas consciente soy de que la provisión es infinita. Expresar gratitud me hace sentir bien estoy agradecida por mí y por mi cuerpo. Agradezco mi capacidad de ver y oir, de sentir, saborear y tocar.

Agradezco mi casa y cuido amorosamente de ella. Doy gracias por mis familiares y amigos y disfruto de su compañía. Agradezco mi trabajo y en todo momento le doy lo mejor de mí.

Agradezco mis talentos y capacidades y los expreso constantemente de manera que me satisfacen. Doy gracias por mis ingresos y se que prospero a dondequiera que vaya. Agradezco mis experiencias pasadas porque sé que forman parte del crecimiento de mi alma. Agradezco la naturaleza entera y respeto a todos los seres vivos. Doy gracias por el día de hoy y por todos los mañanas que han de venir. Siento gratitud por la vida ahora y siempre.

Nota: puedes hacerla en computadora, exactamente igual, puedes colocarle alguna cosa especial que desees agradecer o alguna persona que quieras mencionar y dar tu agradecimiento, o alguna situacion específica. Recuerda que debes firmarla con fecha anterior al día 21 de diciembre y que debes quemarla antes de las 6pm. Del día 21.

Algunas personas no tienen el tiempo o no les agrada estar escribiendo, también pueden simplemente conectarse en una meditación o en una simple oración dando gracias por todo lo que has recibido y obtenido durante este año y toda tu vida . Y dando gracias a todos los seres, situaciones que de alguna manera te han hecho dado algo y ayudado o apoyado y de alguna forma puedes haber apoyado y ayudado.

Carta de peticiones o proyectos se hace con copia o puedes sacarle copia

Aquí y ahora yo …………… (tu nombre) me abro a recibir esto o algo mejor en armonía perfecta para mí y todos los involucrados en sintonía con el universo.

Debes escribir cada uno de tus proyectos para el nuevo año, no es un simple sueño o deseo, debes convertirlos en proyectos a lograr y todo lo que escribas se hace agradeciendo y en presente y siempre afirmando.

Ejemplo: Gracias por mi maravilloso automóvil, marca, color, año, modelo, es necesario hacer una descripción detallada del auto. Gracias por mi pareja delicada, romantica, físicamente agradable a mi etc.

Entonces lo primero es el encabezado luego comienzas a escribir tus proyectos agradeciendo en presente y afirmando y además ampliamente descrito, mientras más detalles mejor.

No hay límite de proyectos o peticiones escribe todo lo que desees pero trata de ser realista. Que sean cosas que puedas lograr durante el año. Recordando que si tus objetivos son claros, lo mas importante es centrarse en el objetivo el como llegará a ti déjaselo al universo , lo cual no quiere decir que tu no hagas nada, sino que te centres en el mientras más claro, más fuerza y más fácil se harán los pasos para conseguirlo.

Al finalizar la carta gracias gracias gracias porque esto es asi aquí y ahora.

Nota: puedes hacerla en computadora, exactamente igual el encabezado pero con tus objetivos, proyectos, sueños, peticiones etc bien específicos.

Recuerda que debes firmarla con fecha del día 21 de diciembre y que debes hacerla con original y copia, despues de la cena o del compartir en familia o amigos y preferiblemente antes de las 12pm quemas la carta original y la copia la guardas para que durante el año la vayas leyendo y así mantener la visualización de hecho el día 31 de diciembre suelen hacerse los deseos del nuevo año tu puedes en ese momento leer esta carta para seguir dándole energía y magnetizar tus deseos del año 2011.

Algunas personas no tienen el tiempo o no les agrada estar escribiendo, también pueden simplemente conectarse en una meditación o en una simple oración y hacer peticiones generales si es lo que desean, o una o algunas en especial. Y si hay alguna carta que hiciste en el anterior año aprovecha para leerla agradecer por lo que se realizó y por aquello que no se realizó porque sabes que dios tiene algo mejor para ti. Y luego la quemas.

Rituales para la cena navideña, árbol de Navidad, y nacimiento

Existen otras costumbres donde la gente guinda sus deseos del árbol navideño, otros colocan elementos alusivos como si quieren un carro, una casa un bebé, colgados del árbol de navidad, otros escriben en globos de helio y los lanzan todo es válido, lo importante aprovechar esta energía maravillosa.

Danos alegría, paz, salud, pan durante toda nuestra vida, danos fuerza y ternura para ser hombres y mujeres justos donde haya buenos días y muchas noches-buenas, como ésta y la que celebraremos con nuestras familias (el 24 de diciembre etc).gracias por la provisión de cada día, gracias por el pan nuestro de cada día. Señor bendice cada uno de nuestros alimentos, bebidas y cada uno de los seres que aquí se encuentran.

Este es un ritual para la mesa del 21 y 31 de diciembre

Coloca dulces como caramelos y bombones en tu casa y oficina

Para atraer a los buenos amigos y en un bol o bandeja coloca cerezas para la alegría, manzanas rojas para el amor, piña para la hospitalidad, arroz para la abundancia, mandarina para la fertilidad cambur para la masculinidad , mango para la mujer y el romanticismo, chocolates para el romance, petalos de rosa para que se cumplan nuestros sueños y deseos, clavos de especie para protección y prosperidad y afrodisiacos miel para la compasion limón para sanar heridas y cultivar buenas intenciones aceitunas para las reconciliaciones; hojas de laurel, canela en rama. Y bendice esta bandeja, déjala del 21 al 31 y luego cambiala ese día y la dejas del 21 al 12 de enero.

El Árbol de Navidad

El árbol de navidad, este siempre ha estado ligado al simbolismo de lo sagrado, pero realmente asociemos el árbol de naval como el árbol de energía que conforman los canales sutiles que pasan por nuestro cuerpo, llamados puntos energéticos o chacras, entonces colocar muchas luces en tu árbol, es encender nuestro árbol energético para dar luz a nuestra conciencia para que podamos alcanzar el estado cristico e iluminar a otros para que lo alcancen, es importante hacerlo en familia.

Se comienza armando de abajo hacia arriba, desde sus raíces que es el pie de árbol y el chakra raíz, que representa la estabilidad y seguridad de ese hogar y hasta llegar al final del árbol donde colocamos una estrella, o algo siempre bien simbólico que de luz es tu chakra 7 que te da iluminación, intuición y la guía del universo. Dale el amor que le darías a ese árbol de energía universal, no importa cuan pequeño o cuan grande sea solo dale tu amor tomando conciencia, de lo que haces al armar y decorarlo.

El Pesebre o nacimiento

Pesebre tiene grandes significados pero el primero es la materialización del ser crítico, donde confluyen, la fé, el amor, la humildad, la prosperidad, la sabiduría, cada pieza significa la materialización de todos nuestros objetivos familiares, la idea es recordar que todo lo queremos materializar será asi pero también que todos cada año entramos en nuevo estado de conciencia hacia la evolución cristica.

Decorar puertas y ventanas este hecho también se asocia con los estados de la mente, las puertas y ventanas representan las oportunidades, las crisis, los ciclos, abrir o cerrar una puerta, tocar una puerta, esperar que nos abra una puerta, realmente, la puerta es un lugar por el que hay que pasar de adentro hacia fuera o viceversa, una puerta puede ser abrirnos a lo nuevo, desde los hebreos las puertas eran adornadas para protegerse de las plagas, de la furia de los dioses, etc.

Sin embargo, cada puerta en nuestras vidas es un avance en el camino, cada cosa que hacemos, signifique avanzar a través de obstáculos, adorna tu puerta con tus colores favoritos para que cada una semeje lo que deseas para ti y para cada uno de los tuyos.

Los pasos para comenzar tu espíritu de la navidad son en el orden siguiente

Primero haz tus cartas de perdón y gratitud, luego limpia tu casa desde adentro hacia fuera con sal marina y limón, y luego limpia de afuera hacia adentro con agua, agua de coco o esencia de coco y petalos de rosa.

Prepara tu mesa, abre puertas y ventanas, quemas las cartas del año pasado, la perdón y gratitud,

Báñate con sal marina, limón y luego con agua de rosas para finalizar.

Coloca tu mesa, haz la bendición de los alimentos, coloca también tu chequera, monedero, y un billete de alta denominación y bendice tu prosperidad, al terminar la cena, lees tu carta de peticiones y quemas la original y guardas tu copia para seguirle dando energía durante todo el año.

Algunos tips signo por signo

Uno de los rituales menos complicados es encender velas, y como es un año de búsqueda de claridad y luz, podrían utilizar el color de la vela también para su vestimenta, accesorios, casa y lugar de trabajo, pero además de utilizarlo el dia 21 tambien lo pueden hacer el 24, y 31 de diciembre además de los días viernes y sábados de cada mes. La idea es conectarse con la energia de fe, amor, paz y armonía de estas fechas.

Aries: Encender velas rojas en todos los rituales de navidad y mensualmente, cada viernes para activar el fuego y la motivación, las ganas de emprender nuevos negocios, activar el amor y la pasión . Además de usar accesorios y vestimenta de este color es un año para emprender pero debes ser cauteloso, objetivo y conservar la confianza en ti. Y la claridad en los objetivos.

Leo : Encender velas naranjas, coloca una bandeja de mandarinas en tu mesa para abrir caminos en el amor y en la energía vital es un año en el que los obstáculos dependerán de tu fuerza y tu confianza en ti y en saber explotar tus dones y habilidades, pues de lo contrario la salud y los caminos se obstaculizan.

Sagitario : Encender velas violetas, para conectarte con la paz, la meditación, los cambios y encontrarte contigo mismo. Es un año donde habra grandes cambios y transformaciones, es necesario abrirse a ellos, ya que de lo contrario podrías desequilibrarte un poco.

Geminis: Encender vela celeste o rosa color pastel que está relacionado con la mente y para concretar negocios, trabajos, ofertas laborales. Es el año de las grandes opciones, crecimiento profesional, logros asi es que analiza bien, y aprovecha todo lo que llega a ti este año. Si dejas pasar las oportunidades podrías esperar mucho para que volvieran.

Acuario : La vela de color azul o rojo, el color nos conecta con el equilibrio la fuerza y la justicia y la protección, es el año de la búsqueda del equilibrio y de aquellos proyectos postergados es el momento de retomar, organizarse y poner en práctica. De no hacerlo nuestra vida económica y en pareja podría estar en problemas.

Libra: Prender vela amarilla y blanca para conectar nuestra espiritualidad y nuestra capacidad de análisis y nos abre camino para finanzas, para conseguir proyectos nuevos. Es el año donde la fe marca una gran importancia, la unión, orar, meditar serán tus grandes aliados y se te abrirán todas las puertas, de lo contrario pasara un tiempo para que tus cosas se equilibren.

Tauro: Encender vela verde, el color está relacionado con la tierra y la naturaleza, energía positiva y abre puertas. Este es el año de la materialización, así es que todo lo que tienes que hacer es conectarte y centrarte en lo que quieres, clarificar tus objetivos y tener una mente abierta y positiva y nada te detendra hacia el éxito, pero si te detienes con pensamientos negativos, depresiones y mal humor las cosas se obstaculizarán.

Virgo: Encender vela de color verde para ayudar a descansar y sacar el stress. Y renovar la imaginación.ademas de soltar todo lo que sientes es negativo en tu vida. Este es el año para que dejes fluir tu energía sin complicarte tanto por todo, conectate con tu creatividad, con tus objetivos y los cambios no se haran esperar pero debes soltar el perdon sera indispensable en tu vida en este momento. De lo contrario los momentos de angustia y estrés te mantendrán sin avanzar hacia los objetivos deseados.

Capricornio : Encender vela naranja. En el momento que está prendida pedir deseos económicos energéticos (salud y amor). Este año todas tus puertas se abren solo pide, pero recuerda que tu comunicación mientras mas clara mejor, tu vida seguirá cambiando todo dependerá de la energía y la fuerza que le imprimas, de hacerlo las cosas podrian complicarse.

Cáncer: Enciende vela amarilla para que puedas conectarte con tus verdaderos pensamientos y sentimientos y así lograr todo lo que deseas, pues los astros te estaran ayudando. Este es el año en que la búsqueda de los afectos y concretar proyectos. Sin embargo de no hacerlo podrías mantenerte algo triste, apagado, sintiendo que todo es complicado, asi es que a reactivarse sin temor y realizar lo que realmente se quiere, el amor será un aditivo maravilloso en tu vida. Pero como el amor comienza por ti amate a ti mismo como a tu prójimo y verás la recompensa llegando a ti.

Escorpio: Prende vela celeste o blanca para purificar y proteger todos tus proyectos de vida. Este año saldras de estancamientos, avanzarás rapidamente pero es necesario evitar conectarte con entornos negativos o engancharte con situaciones, pensamientos o personas que te podrian hacer sentir triste o deprimido, pues sera facil influenciarte negativamente y esto podria mantenerte todo el año con altibajos en todos los aspectos de tu vida. Así es que busca la armonía por encima de todo.

Piscis: Enciende velas celestes o azules, nos conectara con nuestra armonía este año es para conectarte contigo, amarte a ti mismo por encima de todo, hacer cambios de apariencia fisica, logros , ascensos, emprender nuevas empresas, pero de manera independiente, así es que es tu año para ocuparte de ti, ayuda y apoya pero primero hazlo contigo. Si comienzas pensando más en los demás que en ti será difícil satisfacer a los demás y entrarás en gran desgaste físico y energético, amate para que puedas seguir dando.

