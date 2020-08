Consecomercio impulsará las normas de bioseguridad en el sector empresarial

El organismo gremial realizará ciclo de videoconferencias para estimular la activación del aparato productivo en la región cental del país

El incremento de casos positivos de Covid-19 y el esquema del plan 7+7 colocan en mayor riesgo al sector privado. Antes de la pandemia, el 30 por ciento de las empresas se encontraban en una situación precaria, lo cual se ha agudizado con la actual coyuntura sanitaria. A fin de impulsar la reactivación productiva, para salvar empresas y empleos, el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, Consecomercio, realizará un ciclo de encuentros empresariales para fomentar las normas de bioseguridad.

Andrea Cruz, coordinadora regional de Consecomercio indicó que este plan tiene la finalidad de educar y orientar acerca del cumplimiento de las normas de bioseguridad que fueron emitidas por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, Inpsasel. “Es importante que los empresarios, trabajadores y consumidores conozcan las normas de bioseguridad para contribuir con el bienestar de la sociedad”.

En el marco de su 50 aniversario, Consecomercio, desarrollará un programa de concientización, constituido por 03 videoconferencias que se efectuarán en las regiones central, oriental y occidental del país, dirigido a sus cámaras regionales y sectoriales, empresarios, trabajadores y consumidores, que inicia el próximo 14 de agosto en los estados Apure, Aragua, Carabobo, Cojedes, Guárico, La Guaira, Miranda, Yaracuy y el Distrito Capital, a través de las plataformas de Zoom y YouTube.

El ciclo de videoconferencias contará con la participación de destacados profesionales del área de la bioseguridad empresarial, quienes explicarán los protocolos que se deben implementar en las empresas para evitar el contagio de la Covid-19.

“Urge reactivar el aparato productivo, la Covid-19 ha empeorado la crisis. Necesitamos volver a producir para rescatar al país y continuar ofreciendo productos y servicios”.

Cruz hizo un llamado a los empresarios de no permitir que los trabajadores relajen las normas de bioseguridad durante las jornadas de trabajo “Los delegados de prevención tienen que supervisar y velar por el acatamiento de las medidas de higiene y seguridad. Proteger a los trabajadores y a la familia, debe ser nuestra primera premisa”.

Consecomercio se ha encargado de transmitir al sector del comercio y los servicios, la información necesaria para que se cumplan las normas de bioseguridad, entre las que se destacan el uso de tapabocas, distanciamiento social, control de acceso a los establecimientos comerciales y de servicios, disponer del equipo de protección personal y colectivo y las medidas de higiene.