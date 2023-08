Consecomercio presentó su ecosistema digital para la Ruta Comercial 2023-2025

Las empresas del sector del comercio y los servicios contarán con un marketplace para promocionar sus productos

A fin de continuar fortaleciendo el gremio empresarial, promocionar el sector del comercio y servicios, impulsar el desarrollo social y fomentar la formación de los afiliados de las cámaras regionales y sectoriales, el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, Consecomercio presentó la “Ruta Comercial Plus 2023-2025”, estas actividades propiciarán la participación de la comunidad empresarial, a través de charlas, talleres, ruedas de negocios, seminarios y congresos nacionales e internacionales.

Gustavo Valecillos, presidente de Consecomercio, aseguró que la orientación estratégica de la gestión 2023-2025 incentivará a la libre empresa como parte del desarrollo integral del hombre, el progreso social y económico.

“El trabajo que realizaremos en el marco de la Ruta Comercial Plus 2023-2025, tiene como objetivo analizar al sector con la realidad del país, definiremos estrategias para coordinar e integrar al sector del comercio y servicios, crearemos planteamientos, programas y acciones”.

El líder de la cúpula del Comercio y Servicios, resaltó que cooperará con el Ejecutivo Nacional y todos los sectores de la economía para coadyuvar en la formulación de políticas públicas y en la elaboración de planes que involucre al sector que representa.

Durante el lanzamiento de la “Ruta Comercial Plus 2023-2025”, Josefina Salvatierra, directora ejecutiva de la institución exhibió la vitrina comercial, un ecosistema digital, que cuenta con un Marketplace una plataforma innovadora y segura, donde las empresas podrán ofrecer sus productos y servicios. Además, dispondrá de una APP que se podrá descargar en celulares Android y iOS.

“La vitrina comercial contará con un ecosistema business two business to consumer, B2B2C, un modelo donde las empresas pondrán ofrecer sus productos e interactuar directamente con el consumidor. Este proyecto tecnológico se logró gracias a la colaboración y cooperación entre las empresas: Digital Partners Solutions, CA., Totalsoftware, ECL Consultores Elearning y Nimetrix”, expresó Salvatierra

Salvatierra explicó que el Marketplace, diseñado por la institución gremial no solo será una plataforma de ventas, tambien brindará apoyo y asesoramientos en áreas como: marketing digital, logística y atención al cliente. Esto les permitirá mejorar continuamente sus operaciones y brindar un servicio excepcional a sus clientes.

“Este nuevo sitio web ayudará a dinamizar el mercado venezolano, alrededor de 30 empresas ya forman parte de esta cruzada que ayudará a fomentar el sector del comercio y los servicios”, dijo.

Conexión Empresarial

El jueves 31 de agosto, a las 8:00 AM, se efectuará la primera Conexión Empresarial, para disertar acerca del impacto que tendrá la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de Estados y Municipios, LOCAPTEM, en el sector comercio y seguros, se llevará a cabo en el Auditorio de la Cámara Aseguradora de Venezuela, El Rosal, Caracas y será transmitida vía Zoom.

Contará con la participación de María del Carmen Bouffard, presidente ejecutiva de la Cámara de Aseguradores de Venezuela; Gustavo Valecillos, presidente de Consecomercio, Leonardo Palacios, experto en derecho tributario, socio principal de PTCK Legal; Darwin Quevedo, director de Consultoría Empresarial DQ.C.A; Luis Enrique Piña, Chief economist Buniak & Co y Leonardo Buniak, presidente de Buniak & Co.

