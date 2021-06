Los Creadores de la Sputnik V y la Sputnik Light confirman que ambas protegen contra la variante Hindú del COVID-19.

La peligrosa variante Hindú, apodada por la OMS Variante Delta, esta variante altamente contagiosa ha desarrollado nuevos síntomas y lo peor es que luego de pasar la enfermedad el sistema inmune del humano queda tan dañado que cualquier infección respiratoria que en cualquier momento puede no presentar más allá que una simple alergia o gripe bacteriana, puede luego de ser afectado por el covid-19 provocar la muerte, cómo ha estado sucediendo con el llamado Hongo Negro, que provoca que la carne muera por la infección.

En algunos casos en la India, para salvar al individuo han tenido que extirpar un ojo y parte del rostro para poder detener la infección del Hongo Negro.

Las pruebas de laboratorio, como parte del programa de vacunación masiva de Rusia entre el 5 de diciembre de 2020 y el 15 de abril de 2021, demostraron una eficacia del 79,4 % 28 días después de su administración. Además, se descubrió que el preparado provoca el desarrollo de anticuerpos IgG frente al SARS-CoV-2 en el 96,9 % de las personas, 28 días después de inoculado; así como de anticuerpos neutralizantes en el 91,67 % de los pacientes en el mismo periodo.

Aseguró el experto que la Sputnik V «por supuesto, podrá» con la variante Delta del covid-19, que fue detectada inicialmente en la India y se ha propagado desde entonces en más de 80 países.

