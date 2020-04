¿Cuál es la diferencia entre COVID-19 y otra neumonía?

(1) neumonía bacteriana. Los síntomas comunes incluyen tos,expectoración de esputo o exacerbación de los síntomas respiratorios originales, con esputo purulento o sanguinolento, cono sin dolor en el pecho. Generalmente no se considera una enfermedad contagiosa.

(2) SARS / MERS. Aunque el nuevo coronavirus pertenece a la misma familia que los coronavirus SARS y MERS, un análisis de evolución genética muestra que pertenece a una rama diferente del mismo subgrupo. No es un virus SARS ni MERS, basado en las secuencias genómicas virales. Debido a las similitudes entre la neumonía causada por COVID-19 y el SARS / MERS, es difícil distinguirlas con manifestaciones clínicas y resultados de imágenes. Por lo tanto, se necesita una prueba de identificación de patógenos por rRT-PCR.

¿Cuál es la diferencia entre COVID-19 y otra neumonía? was last modified: by

En : Salud y Vida Sana